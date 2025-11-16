Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Токаев заявил о намерении стран Центральной Азии увеличить торговлю - 16.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251116/tokaev-864578822.html
Токаев заявил о намерении стран Центральной Азии увеличить торговлю
Токаев заявил о намерении стран Центральной Азии увеличить торговлю - 16.11.2025, ПРАЙМ
Токаев заявил о намерении стран Центральной Азии увеличить торговлю
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страны Центральной Азии будут стремиться увеличить объем внутрирегиональной торговли с 11,5 до 20... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T11:30+0300
2025-11-16T11:30+0300
экономика
мировая экономика
казахстан
центральная азия
азербайджан
касым-жомарт токаев
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/79/835717950_0:89:2189:1320_1920x0_80_0_0_8f6f88f606041e0d173e4d3126f462ec.jpg
ТАШКЕНТ, 16 ноя - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страны Центральной Азии будут стремиться увеличить объем внутрирегиональной торговли с 11,5 до 20 миллиардов долларов. "Последовательно снимаются торговые барьеры, открываются новые пропускные пункты, расширяются авто и железнодорожные сообщения. В итоге объем внутрирегиональной торговли в прошлом году достиг 11,5 миллиардов долларов. Думаю, что мы будем всесторонне поддерживать эту положительную динамику, чтобы в перспективе довести данные показатели до 20 миллиардов долларов", - заявил Токаев, выступая на 7-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Ташкенте. Глава Казахстана также отметил, что странам региона важно продолжить поиск новых точек роста и запуск совместных прорывных проектов в перспективных сферах. Он подчеркнул готовность республики к взаимодействию через создание предприятий по глубокой переработке зерна, масличных и мясомолочных продуктов, развитие животноводства и органического растениеводства. Все это, убежден Токаев, позволит открыть перспективы строительства современных хранилищ, логистических центров и производства готовой пищевой продукции как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Президент Казахстана 14-16 ноября находится с госвизитом в Узбекистане. В субботу Токаев и Мирзиёев провели переговоры в ташкентской резиденции "Куксарой".
https://1prime.ru/20251112/tokaev-864474558.html
казахстан
центральная азия
азербайджан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/79/835717950_154:0:2033:1409_1920x0_80_0_0_c981365480f56872807215b7caf6f0c5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, казахстан, центральная азия, азербайджан, касым-жомарт токаев
Экономика, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Касым-Жомарт Токаев
11:30 16.11.2025
 
Токаев заявил о намерении стран Центральной Азии увеличить торговлю

Центральная Азия хочет увеличить объем внутрирегиональной торговли до $20 миллиардов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 16 ноя - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страны Центральной Азии будут стремиться увеличить объем внутрирегиональной торговли с 11,5 до 20 миллиардов долларов.
"Последовательно снимаются торговые барьеры, открываются новые пропускные пункты, расширяются авто и железнодорожные сообщения. В итоге объем внутрирегиональной торговли в прошлом году достиг 11,5 миллиардов долларов. Думаю, что мы будем всесторонне поддерживать эту положительную динамику, чтобы в перспективе довести данные показатели до 20 миллиардов долларов", - заявил Токаев, выступая на 7-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Ташкенте.
Глава Казахстана также отметил, что странам региона важно продолжить поиск новых точек роста и запуск совместных прорывных проектов в перспективных сферах. Он подчеркнул готовность республики к взаимодействию через создание предприятий по глубокой переработке зерна, масличных и мясомолочных продуктов, развитие животноводства и органического растениеводства. Все это, убежден Токаев, позволит открыть перспективы строительства современных хранилищ, логистических центров и производства готовой пищевой продукции как для внутреннего рынка, так и для экспорта.
Президент Казахстана 14-16 ноября находится с госвизитом в Узбекистане. В субботу Токаев и Мирзиёев провели переговоры в ташкентской резиденции "Куксарой".
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Токаев рассказал о работе российских компаний в Казахстане
12 ноября, 18:04
 
ЭкономикаМировая экономикаКАЗАХСТАНЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯАЗЕРБАЙДЖАНКасым-Жомарт Токаев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала