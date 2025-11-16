https://1prime.ru/20251116/tokaev-864578822.html

Токаев заявил о намерении стран Центральной Азии увеличить торговлю

экономика

мировая экономика

казахстан

центральная азия

азербайджан

касым-жомарт токаев

ТАШКЕНТ, 16 ноя - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страны Центральной Азии будут стремиться увеличить объем внутрирегиональной торговли с 11,5 до 20 миллиардов долларов. "Последовательно снимаются торговые барьеры, открываются новые пропускные пункты, расширяются авто и железнодорожные сообщения. В итоге объем внутрирегиональной торговли в прошлом году достиг 11,5 миллиардов долларов. Думаю, что мы будем всесторонне поддерживать эту положительную динамику, чтобы в перспективе довести данные показатели до 20 миллиардов долларов", - заявил Токаев, выступая на 7-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Ташкенте. Глава Казахстана также отметил, что странам региона важно продолжить поиск новых точек роста и запуск совместных прорывных проектов в перспективных сферах. Он подчеркнул готовность республики к взаимодействию через создание предприятий по глубокой переработке зерна, масличных и мясомолочных продуктов, развитие животноводства и органического растениеводства. Все это, убежден Токаев, позволит открыть перспективы строительства современных хранилищ, логистических центров и производства готовой пищевой продукции как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Президент Казахстана 14-16 ноября находится с госвизитом в Узбекистане. В субботу Токаев и Мирзиёев провели переговоры в ташкентской резиденции "Куксарой".

