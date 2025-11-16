Экономист раскрыла, что сулит цифровой рубль обычным людям

https://1prime.ru/20251116/tsifrovoy-864463320.html
МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Цифровой рубль – современный и удобный инструмент транзакций, но выгоды от него для простых граждан пока неочевидны. Подробно о них рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.По ее словам, за счет внедрения цифрового рубля можно существенно увеличить скорость перевода средств, безопасность и прозрачность. Его можно будет использовать даже без банковского счёта, что удобно для тех, кто не пользуется банками."Но на сегодняшний день большая часть преимуществ использования цифрового рубля направления на корпоративных участников рынка, а вот обычным гражданам выгоды не совсем понятны. Более того, хранить деньги в цифровых рублях не так выгодно, как в банке, поскольку на них не начисляют проценты. Также исключена возможность получения кэшбека за операции в цифровом рубле", - рассуждает экономист.Со временем плюсы станут более очевидны. Среди них уже можно отметить следующие:"Туристам будет удобнее расплачиваться в странах, у которых уже есть цифровая валюта. Например, в Китае цифровой рубль будет моментально конвертироваться в e-CNY. Этот инструмент также может стать многообещающим с точки зрения снижения последствий от введения санкций", - заключила Главина.
МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Цифровой рубль – современный и удобный инструмент транзакций, но выгоды от него для простых граждан пока неочевидны. Подробно о них рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.
По ее словам, за счет внедрения цифрового рубля можно существенно увеличить скорость перевода средств, безопасность и прозрачность. Его можно будет использовать даже без банковского счёта, что удобно для тех, кто не пользуется банками.
ЦБ рассказал о переводе средств в цифровые рубли
"Но на сегодняшний день большая часть преимуществ использования цифрового рубля направления на корпоративных участников рынка, а вот обычным гражданам выгоды не совсем понятны. Более того, хранить деньги в цифровых рублях не так выгодно, как в банке, поскольку на них не начисляют проценты. Также исключена возможность получения кэшбека за операции в цифровом рубле", - рассуждает экономист.
Со временем плюсы станут более очевидны. Среди них уже можно отметить следующие:
- Станут удобнее покупки онлайн и транзакции в e-commerce. Это связанно в первую очередь с мгновенной обработкой платежей и без комиссий за переводы до 100 тысяч рублей (по планам ЦБ). Интеграция с мобильными приложениями позволит платить одним нажатием, без ввода данных карт. Это снизит риски мошенничества (ЦР использует криптографическую защиту) и упростит возврат средств. В отличие от карт, нет лимитов на частоту транзакций.
- Переводы между физическими лицами станут полностью бесплатными и будут осуществляться мгновенно в режиме 24х7. Для этого будет достаточно цифрового кошелька в приложении ЦБ. Это устранит задержки СБП (до 15 минут) и комиссии банков. ЦР поддерживает оффлайн-транзакции (через NFC), что удобно в регионах с плохим интернетом. Тестирование показало снижение ошибок на 90% за счет автоматизации.
- Платежи за услуги, в том числе, коммунальные. Согласно официальным отчетам цифровой рубль интегрируется с госсистемами (например, Госуслуги), позволяя платить напрямую без посредников. Это снизит время на 50-70% (по оценкам ЦБ) и позволит сэкономить на комиссии (сейчас банки берут 1-2% за некоторые услуги).
- Быстрые и дешевые трансграничные платежи (без SWIFT-подобных задержек) с возможностью конвертации в другие валюты вдохнут новую жизнь в международные переводы и туризм. Уже есть аналогичные проекты мультицифровых валют центрального банка в других странах (например, Aber в ОАЭ и Саудовской Аравии).
"Туристам будет удобнее расплачиваться в странах, у которых уже есть цифровая валюта. Например, в Китае цифровой рубль будет моментально конвертироваться в e-CNY. Этот инструмент также может стать многообещающим с точки зрения снижения последствий от введения санкций", - заключила Главина.