https://1prime.ru/20251116/tsifrovoy-864463320.html

Экономист раскрыла, что сулит цифровой рубль обычным людям

Экономист раскрыла, что сулит цифровой рубль обычным людям - 16.11.2025, ПРАЙМ

Экономист раскрыла, что сулит цифровой рубль обычным людям

Цифровой рубль – современный и удобный инструмент транзакций, но выгоды от него для простых граждан пока неочевидны. Подробно о них рассказала агентству "Прайм" | 16.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-16T02:02+0300

2025-11-16T02:02+0300

2025-11-16T02:02+0300

цифровой рубль

финансы

оаэ

софья главина

рудн

китай

саудовская аравия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860118110_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_8fa1461bc53be537461d7d4c817a360c.jpg

МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Цифровой рубль – современный и удобный инструмент транзакций, но выгоды от него для простых граждан пока неочевидны. Подробно о них рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.По ее словам, за счет внедрения цифрового рубля можно существенно увеличить скорость перевода средств, безопасность и прозрачность. Его можно будет использовать даже без банковского счёта, что удобно для тех, кто не пользуется банками."Но на сегодняшний день большая часть преимуществ использования цифрового рубля направления на корпоративных участников рынка, а вот обычным гражданам выгоды не совсем понятны. Более того, хранить деньги в цифровых рублях не так выгодно, как в банке, поскольку на них не начисляют проценты. Также исключена возможность получения кэшбека за операции в цифровом рубле", - рассуждает экономист.Со временем плюсы станут более очевидны. Среди них уже можно отметить следующие:"Туристам будет удобнее расплачиваться в странах, у которых уже есть цифровая валюта. Например, в Китае цифровой рубль будет моментально конвертироваться в e-CNY. Этот инструмент также может стать многообещающим с точки зрения снижения последствий от введения санкций", - заключила Главина.

https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864139166.html

оаэ

китай

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цифровой рубль, финансы, оаэ, софья главина, рудн, китай, саудовская аравия