В ДНР рассказали о финансировании туротрасли региона

В ДНР инвестируют более миллиарда рублей в туристическую отрасль в следующем году, заявил РИА Новости зампред правительства ДНР Кирилл Макаров. | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T15:06+0300
ДОНЕЦК, 16 ноя - ПРАЙМ. В ДНР инвестируют более миллиарда рублей в туристическую отрасль в следующем году, заявил РИА Новости зампред правительства ДНР Кирилл Макаров. "К большому сожалению, часть номерного фонда и гостиничного фонда разбита в результате боевых действий. Сейчас мы проводим очень серьезную ревизию в этом направлении. И, конечно, начинаем смотреть, что в первую очередь необходимо восстанавливать. На 2026 год уже сейчас можно заявить, что более 1 миллиарда рублей будет инвестировано", - сказал Макаров. Он добавил, что считает сумму в 1 миллиард рублей преуменьшенной, и в конце 2026 года она составит еще более большое число.
