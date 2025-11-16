Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ДНР рассказали о финансировании туротрасли региона
В ДНР рассказали о финансировании туротрасли региона
ДОНЕЦК, 16 ноя - ПРАЙМ. В ДНР инвестируют более миллиарда рублей в туристическую отрасль в следующем году, заявил РИА Новости зампред правительства ДНР Кирилл Макаров. "К большому сожалению, часть номерного фонда и гостиничного фонда разбита в результате боевых действий. Сейчас мы проводим очень серьезную ревизию в этом направлении. И, конечно, начинаем смотреть, что в первую очередь необходимо восстанавливать. На 2026 год уже сейчас можно заявить, что более 1 миллиарда рублей будет инвестировано", - сказал Макаров. Он добавил, что считает сумму в 1 миллиард рублей преуменьшенной, и в конце 2026 года она составит еще более большое число.
15:06 16.11.2025
 
В ДНР рассказали о финансировании туротрасли региона

Макаров: в ДНР инвестируют более миллиарда рублей в туристическую отрасль

ДОНЕЦК, 16 ноя - ПРАЙМ. В ДНР инвестируют более миллиарда рублей в туристическую отрасль в следующем году, заявил РИА Новости зампред правительства ДНР Кирилл Макаров.
"К большому сожалению, часть номерного фонда и гостиничного фонда разбита в результате боевых действий. Сейчас мы проводим очень серьезную ревизию в этом направлении. И, конечно, начинаем смотреть, что в первую очередь необходимо восстанавливать. На 2026 год уже сейчас можно заявить, что более 1 миллиарда рублей будет инвестировано", - сказал Макаров.
Он добавил, что считает сумму в 1 миллиард рублей преуменьшенной, и в конце 2026 года она составит еще более большое число.
Лавандовые поля в Крыму
Аксенов рассказал о росте поступления налогов от туротрасли Крыма
1 ноября, 14:29
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Правила цитирования и использования материалов
