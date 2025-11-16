Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине заявили, что Киев стал опасен для Зеленского - 16.11.2025
https://1prime.ru/20251116/ukraina-864572636.html
На Украине заявили, что Киев стал опасен для Зеленского
На Украине заявили, что Киев стал опасен для Зеленского - 16.11.2025, ПРАЙМ
На Украине заявили, что Киев стал опасен для Зеленского
По мнению корреспондента телеканала Die Welt Кристофа Ваннера, который находится в Киеве, антикоррупционные демонстрации против администрации Владимира... | 16.11.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. По мнению корреспондента телеканала Die Welt Кристофа Ваннера, который находится в Киеве, антикоррупционные демонстрации против администрации Владимира Зеленского делают столицу Украины небезопасной для него. "Есть еще одно место, которое мы раньше не замечали, но которое может стать крайне опасным для него (Зеленского. — Прим. Ред.). И дело не в обычных беспилотниках или артиллерии, а в протестах против коррупции", — отметил Ваннер. По его словам, прошедший в субботу митинг в Киеве продемонстрировал, что украинские граждане не намерены и дальше терпеть нынешнею ситуацию. Они готовы выразить протест против новой коррупционной схемы, якобы связанной с Зеленским. "То, что происходит сейчас, тревожит не только украинских военных, но и обычных жителей, которые уже действуют, не дожидаясь, пока ситуация зайдет слишком далеко", — заключил журналист. Активистка Мария Барабаш организовала митинг в Киеве на фоне крупного коррупционного скандала в энергосекторе, в котором замешан бизнесмен Тимур Миндич, известный соратник Зеленского. Барабаш планирует проводить акции на площади каждую субботу, требуя освободить детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслана Магомедрасулова и возврат Миндича на Украину, а также отставки руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака. Согласно информации украинского издания "Страна.ua", на протесте в поддержку Магомедрасулова на Майдане в Киеве собралось порядка ста участников. Они держали плакаты с лозунгами "Зеленский — преступник", "Нет коррупции", и выражали поддержку арестованному Магомедрасулову. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило 10 ноября о масштабной спецоперации в энергетическом секторе и опубликовало фотографии сумок с пачками иностранной валюты, изъятыми в ходе обысков. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводило обыски у бывшего министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщило, что сотрудники НАБУ также проводили обыски у Тимура Миндича, который успел покинуть страну. Позже НАБУ выпустило фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в энергетическом секторе, в которых упоминаются лица с псевдонимами "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" — советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк. 11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи членам преступной организации, связанной с коррупцией в сфере энергетики, включая Миндича. В деле также фигурирует бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко временно отстранен от выполнения обязанностей министра юстиции, ожидается утверждение его отставки Радой, а также отставка Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и главного финансиста Александра Цукермана.
ПРАЙМ
Новости
06:19 16.11.2025
 
На Украине заявили, что Киев стал опасен для Зеленского

Welt: Киев может превратиться в опасное место для Зеленского из-за протестов

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. По мнению корреспондента телеканала Die Welt Кристофа Ваннера, который находится в Киеве, антикоррупционные демонстрации против администрации Владимира Зеленского делают столицу Украины небезопасной для него.
"Есть еще одно место, которое мы раньше не замечали, но которое может стать крайне опасным для него (Зеленского. — Прим. Ред.). И дело не в обычных беспилотниках или артиллерии, а в протестах против коррупции", — отметил Ваннер.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
На Украине предсказали Зеленскому грустный финал
Вчера, 22:22
По его словам, прошедший в субботу митинг в Киеве продемонстрировал, что украинские граждане не намерены и дальше терпеть нынешнею ситуацию. Они готовы выразить протест против новой коррупционной схемы, якобы связанной с Зеленским.
"То, что происходит сейчас, тревожит не только украинских военных, но и обычных жителей, которые уже действуют, не дожидаясь, пока ситуация зайдет слишком далеко", — заключил журналист.
Активистка Мария Барабаш организовала митинг в Киеве на фоне крупного коррупционного скандала в энергосекторе, в котором замешан бизнесмен Тимур Миндич, известный соратник Зеленского. Барабаш планирует проводить акции на площади каждую субботу, требуя освободить детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслана Магомедрасулова и возврат Миндича на Украину, а также отставки руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака.
Согласно информации украинского издания "Страна.ua", на протесте в поддержку Магомедрасулова на Майдане в Киеве собралось порядка ста участников. Они держали плакаты с лозунгами "Зеленский — преступник", "Нет коррупции", и выражали поддержку арестованному Магомедрасулову.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Украинские СМИ сообщили о готовящемся ударе по Зеленскому
Вчера, 20:18
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило 10 ноября о масштабной спецоперации в энергетическом секторе и опубликовало фотографии сумок с пачками иностранной валюты, изъятыми в ходе обысков. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводило обыски у бывшего министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщило, что сотрудники НАБУ также проводили обыски у Тимура Миндича, который успел покинуть страну.
Позже НАБУ выпустило фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в энергетическом секторе, в которых упоминаются лица с псевдонимами "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" — советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк. 11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи членам преступной организации, связанной с коррупцией в сфере энергетики, включая Миндича. В деле также фигурирует бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко временно отстранен от выполнения обязанностей министра юстиции, ожидается утверждение его отставки Радой, а также отставка Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
В США сделали заявление о бегстве Зеленского в Грецию
Вчера, 15:34
 
Мировая экономика, Общество, Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАБУ, Рада, Энергоатом
 
 
