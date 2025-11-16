https://1prime.ru/20251116/ukraina-864573535.html
"Душить украинцев": в Киеве ужаснулись решением Запада
"Душить украинцев": в Киеве ужаснулись решением Запада - 16.11.2025, ПРАЙМ
"Душить украинцев": в Киеве ужаснулись решением Запада
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале, что украинцев будут насильно возвращать на родину из Соединенных Штатов и европейских... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T06:46+0300
2025-11-16T06:46+0300
2025-11-16T06:47+0300
германия
польша
киев
олег соскин
владимир зеленский
дональд трамп
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg
МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале, что украинцев будут насильно возвращать на родину из Соединенных Штатов и европейских стран. "Там идет смена настроений, к сожалению. Ухудшается отношение к украинцам", — признал он. Соскин также подчеркнул, что Владимир Зеленский стремится к тому, чтобы как можно больше украинцев, находящихся за границей, вернулись домой. "Линия принята. <…> Зеленский дал им указания (Послам в разных странах. — Прим. Ред.), чтобы гнобить украинцев, вести переговоры со всеми правительствами, чтобы они выгоняли украинцев", — предупредил эксперт. Он добавил, что некоторые европейские страны, такие как Германия и Польша, уже начали реализовывать эти планы. "Зеленскому говорит (Канцлер ФРГ Фридрих. — Прим Ред.) Мерц, что ты их (Украинских беженцев. — Прим. Ред.) убери отсюда и не пускай. Представляете? <…> Теперь соседи: вот то, что (Президент Польши Кароль. — Прим. Ред.) Навроцкий заявил, это просто уже открытая ненависть такая. <…> Навроцкий сейчас работает по лекалам трампистов, а там одни лекала: душить украинцев", — объяснил Соскин. По словам политолога, президент США Дональд Трамп намерен прекратить поддержку украинцев, прибывших в США, поскольку пересматривает свою позицию в отношении украинского кризиса и отношений с Киевом в целом. Европа против украинских беженцев В четверг Мерц обсудил с Зеленским по телефону необходимость принять меры для возвращения украинской молодежи, все чаще едут в Германию. В среду на заседании правительства Германии договорились, что украинцы, прибывшие после 1 апреля 2025 года, будут получать меньшее пособие вместо стандартного пособия по безработице (Bürgergeld). В пятницу президент Польши сообщил, что помощь украинцам продлена лишь на один год. Недавно Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение безработным украинцам, включая выплату 800 злотых на каждого ребенка в месяц. Позже он подписал другой закон, лишающий социальной помощи безработных иностранцев. Согласно различным данным, около полутора миллионов украинцев проживают в Польше.
германия
польша
киев
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2ffe1977448a0f1a55b0d195cc29b623.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, польша, киев, олег соскин, владимир зеленский, дональд трамп, украина
ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, Киев, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, УКРАИНА
"Душить украинцев": в Киеве ужаснулись решением Запада
Соскин: украинцев будут насильно возвращать из Европы и США на родину
МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале, что украинцев будут насильно возвращать на родину из Соединенных Штатов и европейских стран.
"Там идет смена настроений, к сожалению. Ухудшается отношение к украинцам", — признал он.
Соскин
также подчеркнул, что Владимир Зеленский
стремится к тому, чтобы как можно больше украинцев, находящихся за границей, вернулись домой. "Линия принята. <…> Зеленский дал им указания (Послам в разных странах. — Прим. Ред.), чтобы гнобить украинцев, вести переговоры со всеми правительствами, чтобы они выгоняли украинцев", — предупредил эксперт.
Он добавил, что некоторые европейские страны, такие как Германия
и Польша
, уже начали реализовывать эти планы. "Зеленскому говорит (Канцлер ФРГ Фридрих. — Прим Ред.) Мерц, что ты их (Украинских беженцев. — Прим. Ред.) убери отсюда и не пускай. Представляете? <…> Теперь соседи: вот то, что (Президент Польши Кароль. — Прим. Ред.) Навроцкий заявил, это просто уже открытая ненависть такая. <…> Навроцкий сейчас работает по лекалам трампистов, а там одни лекала: душить украинцев", — объяснил Соскин.
По словам политолога, президент США Дональд Трамп
намерен прекратить поддержку украинцев, прибывших в США, поскольку пересматривает свою позицию в отношении украинского кризиса и отношений с Киевом
в целом.
Европа против украинских беженцев
В четверг Мерц обсудил с Зеленским по телефону необходимость принять меры для возвращения украинской молодежи, все чаще едут в Германию.
В среду на заседании правительства Германии договорились, что украинцы, прибывшие после 1 апреля 2025 года, будут получать меньшее пособие вместо стандартного пособия по безработице (Bürgergeld).
В пятницу президент Польши сообщил, что помощь украинцам продлена лишь на один год. Недавно Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение безработным украинцам, включая выплату 800 злотых на каждого ребенка в месяц. Позже он подписал другой закон, лишающий социальной помощи безработных иностранцев.
Согласно различным данным, около полутора миллионов украинцев проживают в Польше.