"Душить украинцев": в Киеве ужаснулись решением Запада

2025-11-16T06:46+0300

2025-11-16T06:46+0300

2025-11-16T06:47+0300

МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале, что украинцев будут насильно возвращать на родину из Соединенных Штатов и европейских стран. "Там идет смена настроений, к сожалению. Ухудшается отношение к украинцам", — признал он. Соскин также подчеркнул, что Владимир Зеленский стремится к тому, чтобы как можно больше украинцев, находящихся за границей, вернулись домой. "Линия принята. <…> Зеленский дал им указания (Послам в разных странах. — Прим. Ред.), чтобы гнобить украинцев, вести переговоры со всеми правительствами, чтобы они выгоняли украинцев", — предупредил эксперт. Он добавил, что некоторые европейские страны, такие как Германия и Польша, уже начали реализовывать эти планы. "Зеленскому говорит (Канцлер ФРГ Фридрих. — Прим Ред.) Мерц, что ты их (Украинских беженцев. — Прим. Ред.) убери отсюда и не пускай. Представляете? <…> Теперь соседи: вот то, что (Президент Польши Кароль. — Прим. Ред.) Навроцкий заявил, это просто уже открытая ненависть такая. <…> Навроцкий сейчас работает по лекалам трампистов, а там одни лекала: душить украинцев", — объяснил Соскин. По словам политолога, президент США Дональд Трамп намерен прекратить поддержку украинцев, прибывших в США, поскольку пересматривает свою позицию в отношении украинского кризиса и отношений с Киевом в целом. Европа против украинских беженцев В четверг Мерц обсудил с Зеленским по телефону необходимость принять меры для возвращения украинской молодежи, все чаще едут в Германию. В среду на заседании правительства Германии договорились, что украинцы, прибывшие после 1 апреля 2025 года, будут получать меньшее пособие вместо стандартного пособия по безработице (Bürgergeld). В пятницу президент Польши сообщил, что помощь украинцам продлена лишь на один год. Недавно Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение безработным украинцам, включая выплату 800 злотых на каждого ребенка в месяц. Позже он подписал другой закон, лишающий социальной помощи безработных иностранцев. Согласно различным данным, около полутора миллионов украинцев проживают в Польше.

