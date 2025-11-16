Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Греции и Зеленский обсудили сотрудничество в сфере разработки БПЛА - 16.11.2025
Премьер Греции и Зеленский обсудили сотрудничество в сфере разработки БПЛА
Премьер Греции и Зеленский обсудили сотрудничество в сфере разработки БПЛА - 16.11.2025, ПРАЙМ
Премьер Греции и Зеленский обсудили сотрудничество в сфере разработки БПЛА
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Владимир Зеленский обсудили сотрудничество в сфере разработки БПЛА и кибербезопасности, а также энергетическую... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T20:09+0300
2025-11-16T20:09+0300
МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Владимир Зеленский обсудили сотрудничество в сфере разработки БПЛА и кибербезопасности, а также энергетическую безопасность, говорится в совместном заявлении по итогам визита Зеленского в Афины. "Стороны договорились углубить сотрудничество в области обороны, сосредоточив внимание на укреплении безопасности на море, включая сотрудничество в разработке и развертывании морских БПЛА, совместные учения и обучение, связанные с беспилотными морскими системами, а также расширение обмена информацией о морских угрозах", - говорится в заявлении Зеленского и Мицотакиса, его текст распространила пресс-служба греческого премьер-министра. Кроме того, лидеры обсудили вопросы кибербезопасности и "договорились разработать совместные инициативы по укреплению защиты критически важной инфраструктуры и противодействию кибер- и гибридным угрозам, направленным против обеих стран". В ходе встречи Мицотакис и Зеленский также обсудили вопросы энергетики и поставок газа на Украину через Грецию. В воскресенье греческая газовая компания DEPA и "Нафтогаз Украины" подписали письмо о намерениях по поставке природного газа на Украину с декабря 2025 года по март 2026 года. Глава МИД России Сергей Лавров ранее сделал заявление, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
20:09 16.11.2025
 
Премьер Греции и Зеленский обсудили сотрудничество в сфере разработки БПЛА

Мицотакис и Зеленский обсудили разработку БПЛА и кибербезопасность

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Владимир Зеленский обсудили сотрудничество в сфере разработки БПЛА и кибербезопасности, а также энергетическую безопасность, говорится в совместном заявлении по итогам визита Зеленского в Афины.
"Стороны договорились углубить сотрудничество в области обороны, сосредоточив внимание на укреплении безопасности на море, включая сотрудничество в разработке и развертывании морских БПЛА, совместные учения и обучение, связанные с беспилотными морскими системами, а также расширение обмена информацией о морских угрозах", - говорится в заявлении Зеленского и Мицотакиса, его текст распространила пресс-служба греческого премьер-министра.
Кроме того, лидеры обсудили вопросы кибербезопасности и "договорились разработать совместные инициативы по укреплению защиты критически важной инфраструктуры и противодействию кибер- и гибридным угрозам, направленным против обеих стран".
В ходе встречи Мицотакис и Зеленский также обсудили вопросы энергетики и поставок газа на Украину через Грецию.
В воскресенье греческая газовая компания DEPA и "Нафтогаз Украины" подписали письмо о намерениях по поставке природного газа на Украину с декабря 2025 года по март 2026 года.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее сделал заявление, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
