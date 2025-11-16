https://1prime.ru/20251116/ukraina-864586426.html

Премьер Греции и Зеленский обсудили сотрудничество в сфере разработки БПЛА

2025-11-16T20:09+0300

украина

греция

киев

владимир зеленский

кириакос мицотакис

сергей лавров

нато

нафтогаз украины

мид рф

в мире

МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Владимир Зеленский обсудили сотрудничество в сфере разработки БПЛА и кибербезопасности, а также энергетическую безопасность, говорится в совместном заявлении по итогам визита Зеленского в Афины. "Стороны договорились углубить сотрудничество в области обороны, сосредоточив внимание на укреплении безопасности на море, включая сотрудничество в разработке и развертывании морских БПЛА, совместные учения и обучение, связанные с беспилотными морскими системами, а также расширение обмена информацией о морских угрозах", - говорится в заявлении Зеленского и Мицотакиса, его текст распространила пресс-служба греческого премьер-министра. Кроме того, лидеры обсудили вопросы кибербезопасности и "договорились разработать совместные инициативы по укреплению защиты критически важной инфраструктуры и противодействию кибер- и гибридным угрозам, направленным против обеих стран". В ходе встречи Мицотакис и Зеленский также обсудили вопросы энергетики и поставок газа на Украину через Грецию. В воскресенье греческая газовая компания DEPA и "Нафтогаз Украины" подписали письмо о намерениях по поставке природного газа на Украину с декабря 2025 года по март 2026 года. Глава МИД России Сергей Лавров ранее сделал заявление, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.

украина

греция

киев

2025

