Ушаков рассказал о диалоге России и США по украинскому урегулированию

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию на основе достигнутых в Анкоридже пониманий, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы (с США - ред.) активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

