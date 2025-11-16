https://1prime.ru/20251116/ushakov-864579958.html
Ушаков рассказал о диалоге России и США по украинскому урегулированию
Ушаков рассказал о диалоге России и США по украинскому урегулированию - 16.11.2025, ПРАЙМ
Ушаков рассказал о диалоге России и США по украинскому урегулированию
Россия и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию на основе достигнутых в Анкоридже пониманий, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T13:17+0300
2025-11-16T13:17+0300
2025-11-16T13:17+0300
политика
россия
мировая экономика
сша
анкоридж
рф
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863428088_0:52:1150:699_1920x0_80_0_0_d6e1958cfeb264e433ca4e6c740c8192.jpg
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию на основе достигнутых в Анкоридже пониманий, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы (с США - ред.) активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20251012/ushakov-863430138.html
сша
анкоридж
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863428088_0:0:1150:864_1920x0_80_0_0_38ffb888157ec648e3e662a732326639.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, анкоридж, рф, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, Анкоридж, РФ, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал о диалоге России и США по украинскому урегулированию
Ушаков: Россия и США активно ведут диалог по украинскому урегулированию