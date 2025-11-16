https://1prime.ru/20251116/zelenskiy-864572962.html
"Это агония": депутат Рады рассказал о тяжелом положении Зеленского
"Это агония": депутат Рады рассказал о тяжелом положении Зеленского - 16.11.2025, ПРАЙМ
"Это агония": депутат Рады рассказал о тяжелом положении Зеленского
Возросшие скандалы, связанные с Владимиром Зеленским, показывают кризис в его правлении, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T06:24+0300
2025-11-16T06:24+0300
2025-11-16T06:24+0300
украина
владимир зеленский
энергоатом
набу
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ. Возросшие скандалы, связанные с Владимиром Зеленским, показывают кризис в его правлении, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук. "Это не конец и не начало. Это процесс. Как я говорю, это затянувшаяся агония, но от этого она не перестала быть агонией", — написал он. По мнению парламентария, обман, который поддерживает власть Зеленского, становится видимым благодаря расследованиям и частым скандалам. Граждане Украины начинают осознавать, что разрушение страны — это не случайность, а стратегия главы киевского режима и его окружения. "Это точно кол. Пусть и не в сердце, но в ногу режима так точно", — отметил Дмитрук.Десятого ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о проведении масштабных операций в энергетическом секторе, сопроводив заявление фото с найденными при обысках сумками, полными иностранной валюты. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что обыски были проведены у бывшего министра энергетики и текущего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". По данным из источника "Украинской правды", также обыски прошли у предпринимателя и союзника Зеленского Тимура Миндича, который успел покинуть страну. Впоследствии НАБУ выпустило аудиозаписи, связанной с коррупционным расследованием в энергетике, где упоминались лица, обозначенные кодовыми именами "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По информации Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — Дмитрий Басов из "Энергоатома", а "Рокет" — советник бывшего министра Галущенко Игорь Миронюк.Одиннадцатого ноября НАБУ выдвинуло обвинения против семи членов преступной сети, занимавшейся коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Среди обвиняемых оказался также экс-вице-премьер Алексей Чернышов. Галущенко был временно отстранен от должности министра юстиции, а парламенту предстоит утвердить его отставку вместе с уходом Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Владимир Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его финансового покровителя Александра Цукермана.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, энергоатом, набу, рада
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Энергоатом, НАБУ, Рада
"Это агония": депутат Рады рассказал о тяжелом положении Зеленского
Дмитрук: коррупционные скандалы вокруг Зеленского указывают на агонию его режима
МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ. Возросшие скандалы, связанные с Владимиром Зеленским, показывают кризис в его правлении, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.
"Это не конец и не начало. Это процесс. Как я говорю, это затянувшаяся агония, но от этого она не перестала быть агонией", — написал он.
По мнению парламентария, обман, который поддерживает власть Зеленского
, становится видимым благодаря расследованиям и частым скандалам. Граждане Украины
начинают осознавать, что разрушение страны — это не случайность, а стратегия главы киевского режима и его окружения.
"Это точно кол. Пусть и не в сердце, но в ногу режима так точно", — отметил Дмитрук.
Десятого ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о проведении масштабных операций в энергетическом секторе, сопроводив заявление фото с найденными при обысках сумками, полными иностранной валюты. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что обыски были проведены у бывшего министра энергетики и текущего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". По данным из источника "Украинской правды", также обыски прошли у предпринимателя и союзника Зеленского Тимура Миндича, который успел покинуть страну. Впоследствии НАБУ
выпустило аудиозаписи, связанной с коррупционным расследованием в энергетике, где упоминались лица, обозначенные кодовыми именами "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По информации Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — Дмитрий Басов из "Энергоатома", а "Рокет" — советник бывшего министра Галущенко Игорь Миронюк.
Одиннадцатого ноября НАБУ выдвинуло обвинения против семи членов преступной сети, занимавшейся коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Среди обвиняемых оказался также экс-вице-премьер Алексей Чернышов. Галущенко был временно отстранен от должности министра юстиции, а парламенту предстоит утвердить его отставку вместе с уходом Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Владимир Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его финансового покровителя Александра Цукермана.