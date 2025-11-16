В США рассказали, как удары возмездия ВС России повлияли на Зеленского
Риттер: удары возмездия РС России оказывают политическое давление на Зеленского
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ. Удары возмездия, нанесенные российскими вооруженными силами, создают значительное политическое давление на Владимира Зеленского, заявил в интервью на YouTube-канале Judging Freedom бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Русские отрубили почти все возможности Украины производить электричество. Города полностью уходят во тьму, целые регионы уходят во тьму. <…> Это окажет огромное политическое давление на Зеленского", — отметил он.
По мнению Риттера, положение для руководителя киевского режима становится все более сложным.
В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские силы нанесли удар возмездия, включая использование гиперзвуковых ракет "Кинжал", по украинским объектам оборонной промышленности. В течение недели армия России провела одну массированную и пять групповых атак, поражая военные объекты, энергетическую инфраструктуру, транспортные узлы, аэродромы, склады и места запуска беспилотников, а также временные базы украинских боевиков, радикалов и наемников.
Заговор против Зеленского
В начале ноября в журнале Politico сообщили, что украинская оппозиция планирует обвинить Зеленского в подрыве национальной безопасности из-за неэффективной энергетической политики.
Издание "Страна.ua" также отмечало, что оппозиционные активисты и политики работают над ослаблением позиций главы киевского режима, акцентируя внимание на его слабых сторонах в борьбе с коррупцией и проблем в ВСУ.