Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США рассказали, как удары возмездия ВС России повлияли на Зеленского - 16.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251116/zelenskiy-864573266.html
В США рассказали, как удары возмездия ВС России повлияли на Зеленского
В США рассказали, как удары возмездия ВС России повлияли на Зеленского - 16.11.2025, ПРАЙМ
В США рассказали, как удары возмездия ВС России повлияли на Зеленского
Удары возмездия, нанесенные российскими вооруженными силами, создают значительное политическое давление на Владимира Зеленского, заявил в интервью на... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T06:37+0300
2025-11-16T06:37+0300
украина
владимир зеленский
скотт риттер
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ. Удары возмездия, нанесенные российскими вооруженными силами, создают значительное политическое давление на Владимира Зеленского, заявил в интервью на YouTube-канале Judging Freedom бывший американский разведчик Скотт Риттер. "Русские отрубили почти все возможности Украины производить электричество. Города полностью уходят во тьму, целые регионы уходят во тьму. &lt;…&gt; Это окажет огромное политическое давление на Зеленского", — отметил он. По мнению Риттера, положение для руководителя киевского режима становится все более сложным. В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские силы нанесли удар возмездия, включая использование гиперзвуковых ракет "Кинжал", по украинским объектам оборонной промышленности. В течение недели армия России провела одну массированную и пять групповых атак, поражая военные объекты, энергетическую инфраструктуру, транспортные узлы, аэродромы, склады и места запуска беспилотников, а также временные базы украинских боевиков, радикалов и наемников. Заговор против Зеленского В начале ноября в журнале Politico сообщили, что украинская оппозиция планирует обвинить Зеленского в подрыве национальной безопасности из-за неэффективной энергетической политики. Издание "Страна.ua" также отмечало, что оппозиционные активисты и политики работают над ослаблением позиций главы киевского режима, акцентируя внимание на его слабых сторонах в борьбе с коррупцией и проблем в ВСУ.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, скотт риттер, цру
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, ЦРУ
06:37 16.11.2025
 
В США рассказали, как удары возмездия ВС России повлияли на Зеленского

Риттер: удары возмездия РС России оказывают политическое давление на Зеленского

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ. Удары возмездия, нанесенные российскими вооруженными силами, создают значительное политическое давление на Владимира Зеленского, заявил в интервью на YouTube-канале Judging Freedom бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Русские отрубили почти все возможности Украины производить электричество. Города полностью уходят во тьму, целые регионы уходят во тьму. <…> Это окажет огромное политическое давление на Зеленского", — отметил он.
По мнению Риттера, положение для руководителя киевского режима становится все более сложным.
В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские силы нанесли удар возмездия, включая использование гиперзвуковых ракет "Кинжал", по украинским объектам оборонной промышленности. В течение недели армия России провела одну массированную и пять групповых атак, поражая военные объекты, энергетическую инфраструктуру, транспортные узлы, аэродромы, склады и места запуска беспилотников, а также временные базы украинских боевиков, радикалов и наемников.

Заговор против Зеленского

В начале ноября в журнале Politico сообщили, что украинская оппозиция планирует обвинить Зеленского в подрыве национальной безопасности из-за неэффективной энергетической политики.
Издание "Страна.ua" также отмечало, что оппозиционные активисты и политики работают над ослаблением позиций главы киевского режима, акцентируя внимание на его слабых сторонах в борьбе с коррупцией и проблем в ВСУ.
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийСкотт РиттерЦРУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала