https://1prime.ru/20251116/zelenskiy-864573266.html

В США рассказали, как удары возмездия ВС России повлияли на Зеленского

В США рассказали, как удары возмездия ВС России повлияли на Зеленского - 16.11.2025, ПРАЙМ

В США рассказали, как удары возмездия ВС России повлияли на Зеленского

Удары возмездия, нанесенные российскими вооруженными силами, создают значительное политическое давление на Владимира Зеленского, заявил в интервью на... | 16.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-16T06:37+0300

2025-11-16T06:37+0300

2025-11-16T06:37+0300

украина

владимир зеленский

скотт риттер

цру

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ. Удары возмездия, нанесенные российскими вооруженными силами, создают значительное политическое давление на Владимира Зеленского, заявил в интервью на YouTube-канале Judging Freedom бывший американский разведчик Скотт Риттер. "Русские отрубили почти все возможности Украины производить электричество. Города полностью уходят во тьму, целые регионы уходят во тьму. <…> Это окажет огромное политическое давление на Зеленского", — отметил он. По мнению Риттера, положение для руководителя киевского режима становится все более сложным. В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские силы нанесли удар возмездия, включая использование гиперзвуковых ракет "Кинжал", по украинским объектам оборонной промышленности. В течение недели армия России провела одну массированную и пять групповых атак, поражая военные объекты, энергетическую инфраструктуру, транспортные узлы, аэродромы, склады и места запуска беспилотников, а также временные базы украинских боевиков, радикалов и наемников. Заговор против Зеленского В начале ноября в журнале Politico сообщили, что украинская оппозиция планирует обвинить Зеленского в подрыве национальной безопасности из-за неэффективной энергетической политики. Издание "Страна.ua" также отмечало, что оппозиционные активисты и политики работают над ослаблением позиций главы киевского режима, акцентируя внимание на его слабых сторонах в борьбе с коррупцией и проблем в ВСУ.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, скотт риттер, цру