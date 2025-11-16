В США предупредили Зеленского о новом ударе
Newsweek: коррупционный скандал может ударить по поддержке Украины со стороны партнеров
МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ. Разгоревшийся на Украине коррупционный скандал может негативно сказаться на будущей поддержке страны, пишет американский журнал Newsweek.
"Скандал ставит под сомнение личные качества Зеленского и может затруднить получение международной финансовой поддержки, от которой зависит выживание Украины", — указано в статье.
По информации издания, предстоит выяснить, как долго высокопоставленные украинские чиновники знали о преступных схемах и скрывали их.
"Скандал вряд ли мог случиться в худшее время для Зеленского", — подытожил Newsweek.
Вчера немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Украине грозит финансовый кризис в январе, если не будет предоставлена новая финансовая поддержка от ЕС. Как отмечалось в публикации, Брюссель уже выполнил свои обещания по выделению средств, но дальнейшие суммы еще не определены.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о проведении масштабных операций в энергетическом секторе, сопроводив заявление фото с найденными при обысках сумками, полными иностранной валюты. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что обыски были проведены у бывшего министра энергетики и текущего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". По данным из источника "Украинской правды", также обыски прошли у предпринимателя и союзника Зеленского Тимура Миндича, который успел покинуть страну. Впоследствии НАБУ выпустило аудиозаписи, связанной с коррупционным расследованием в энергетике, где упоминались лица, обозначенные кодовыми именами "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По информации Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — Дмитрий Басов из "Энергоатома", а "Рокет" — советник бывшего министра Галущенко Игорь Миронюк.
Одиннадцатого ноября НАБУ выдвинуло обвинения против семи членов преступной сети, занимавшейся коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Среди обвиняемых оказался также экс-вице-премьер Алексей Чернышов. Галущенко был временно отстранен от должности министра юстиции, а парламенту предстоит утвердить его отставку вместе с уходом Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Владимир Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его финансового покровителя Александра Цукермана.