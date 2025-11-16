Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе обратились к Зеленскому со срочным призывом из-за России - 16.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251116/zelenskiy-864577514.html
На Западе обратились к Зеленскому со срочным призывом из-за России
На Западе обратились к Зеленскому со срочным призывом из-за России - 16.11.2025, ПРАЙМ
На Западе обратились к Зеленскому со срочным призывом из-за России
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X потребовал от Владимира Зеленского снять запрет на проведение... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T10:38+0300
2025-11-16T10:38+0300
общество
мировая экономика
украина
москва
запад
владимир зеленский
нато
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X потребовал от Владимира Зеленского снять запрет на проведение переговоров с Россией."Россия постоянно хочет вести диалог и переговоры с Западом. Зеленский должен убрать закон, запрещающий вести любые переговоры с Москвой", — написал он.Мема напомнил, что Москва не раз призывала Украину и западные страны к мирному разрешению текущего конфликта.В октябре 2022 года Зеленский утвердил указ, который запрещает любые переговоры с российскими властями.Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия настаивает на долгосрочном разрешении конфликта без временных перемирий, и для этого необходимо устранить первопричины разногласий. К ним относятся угрозы национальной безопасности из-за расширения НАТО и ущемление прав русскоязычных граждан в Украине.
https://1prime.ru/20251116/ukraina-864572636.html
украина
москва
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, москва, запад, владимир зеленский, нато, владимир путин
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, МОСКВА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, НАТО, Владимир Путин
10:38 16.11.2025
 
На Западе обратились к Зеленскому со срочным призывом из-за России

Политик Мема призвал Зеленского снять запрет на проведение переговоров с Россией

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X потребовал от Владимира Зеленского снять запрет на проведение переговоров с Россией.
"Россия постоянно хочет вести диалог и переговоры с Западом. Зеленский должен убрать закон, запрещающий вести любые переговоры с Москвой", — написал он.
Мема напомнил, что Москва не раз призывала Украину и западные страны к мирному разрешению текущего конфликта.
В октябре 2022 года Зеленский утвердил указ, который запрещает любые переговоры с российскими властями.
Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия настаивает на долгосрочном разрешении конфликта без временных перемирий, и для этого необходимо устранить первопричины разногласий. К ним относятся угрозы национальной безопасности из-за расширения НАТО и ущемление прав русскоязычных граждан в Украине.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
На Украине заявили, что Киев стал опасен для Зеленского
06:19
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАМОСКВАЗАПАДВладимир ЗеленскийНАТОВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала