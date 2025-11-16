https://1prime.ru/20251116/zelenskiy-864577514.html
На Западе обратились к Зеленскому со срочным призывом из-за России
На Западе обратились к Зеленскому со срочным призывом из-за России - 16.11.2025, ПРАЙМ
На Западе обратились к Зеленскому со срочным призывом из-за России
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X потребовал от Владимира Зеленского снять запрет на проведение... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T10:38+0300
2025-11-16T10:38+0300
2025-11-16T10:38+0300
общество
мировая экономика
украина
москва
запад
владимир зеленский
нато
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X потребовал от Владимира Зеленского снять запрет на проведение переговоров с Россией."Россия постоянно хочет вести диалог и переговоры с Западом. Зеленский должен убрать закон, запрещающий вести любые переговоры с Москвой", — написал он.Мема напомнил, что Москва не раз призывала Украину и западные страны к мирному разрешению текущего конфликта.В октябре 2022 года Зеленский утвердил указ, который запрещает любые переговоры с российскими властями.Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия настаивает на долгосрочном разрешении конфликта без временных перемирий, и для этого необходимо устранить первопричины разногласий. К ним относятся угрозы национальной безопасности из-за расширения НАТО и ущемление прав русскоязычных граждан в Украине.
https://1prime.ru/20251116/ukraina-864572636.html
украина
москва
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, москва, запад, владимир зеленский, нато, владимир путин
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, МОСКВА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, НАТО, Владимир Путин
На Западе обратились к Зеленскому со срочным призывом из-за России
Политик Мема призвал Зеленского снять запрет на проведение переговоров с Россией