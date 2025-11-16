https://1prime.ru/20251116/zelenskiy-864582890.html

Во Франции рассказали, что завтра произойдет с Зеленским в Париже

Во Франции рассказали, что завтра произойдет с Зеленским в Париже - 16.11.2025, ПРАЙМ

Во Франции рассказали, что завтра произойдет с Зеленским в Париже

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X выразил обеспокоенность тем, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о... | 16.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X выразил обеспокоенность тем, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о намерении предоставить Украине истребители Rafale во время встречи с Владимиром Зеленским."В понедельник Макрон принимает Зеленского в Елисейском дворце. По этому случаю Франция может объявить о поставке самолетов Rafale на Украину! Это будет очень тревожный и дорогостоящий прецедент", — написал он.Французский политик подчеркнул, что передача или даже продажа самолетов Украине недопустима, ссылаясь на коррупционный скандал в стране.Специальная операция НАБУ10 ноября НАБУ развернуло крупномасштабные действия, направленные на раскрытие коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства были размещены фотографии, на которых запечатлены сумки, полные иностранной валюты, обнаруженные в ходе обысков. Однако точная сумма не сообщалась.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед обысками срочно вывезли из Украины.

