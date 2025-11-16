Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции рассказали, что завтра произойдет с Зеленским в Париже - 16.11.2025
Во Франции рассказали, что завтра произойдет с Зеленским в Париже
Во Франции рассказали, что завтра произойдет с Зеленским в Париже - 16.11.2025, ПРАЙМ
Во Франции рассказали, что завтра произойдет с Зеленским в Париже
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X выразил обеспокоенность тем, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T16:07+0300
2025-11-16T16:07+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X выразил обеспокоенность тем, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о намерении предоставить Украине истребители Rafale во время встречи с Владимиром Зеленским."В понедельник Макрон принимает Зеленского в Елисейском дворце. По этому случаю Франция может объявить о поставке самолетов Rafale на Украину! Это будет очень тревожный и дорогостоящий прецедент", — написал он.Французский политик подчеркнул, что передача или даже продажа самолетов Украине недопустима, ссылаясь на коррупционный скандал в стране.Специальная операция НАБУ10 ноября НАБУ развернуло крупномасштабные действия, направленные на раскрытие коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства были размещены фотографии, на которых запечатлены сумки, полные иностранной валюты, обнаруженные в ходе обысков. Однако точная сумма не сообщалась.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед обысками срочно вывезли из Украины.
украина, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, париж, энергоатом, набу
УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Париж, Энергоатом, НАБУ
16:07 16.11.2025
 
Во Франции рассказали, что завтра произойдет с Зеленским в Париже

Филиппо: Макрон может пообещать Зеленскому истребители Rafale

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X выразил обеспокоенность тем, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о намерении предоставить Украине истребители Rafale во время встречи с Владимиром Зеленским.
"В понедельник Макрон принимает Зеленского в Елисейском дворце. По этому случаю Франция может объявить о поставке самолетов Rafale на Украину! Это будет очень тревожный и дорогостоящий прецедент", — написал он.
Французский политик подчеркнул, что передача или даже продажа самолетов Украине недопустима, ссылаясь на коррупционный скандал в стране.

Специальная операция НАБУ

10 ноября НАБУ развернуло крупномасштабные действия, направленные на раскрытие коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства были размещены фотографии, на которых запечатлены сумки, полные иностранной валюты, обнаруженные в ходе обысков. Однако точная сумма не сообщалась.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед обысками срочно вывезли из Украины.
УКРАИНА ФРАНЦИЯ Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Париж Энергоатом НАБУ
 
 
