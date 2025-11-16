На Западе объяснили, почему Зеленский полетел в Грецию
Аналитик Кошкович считает, что Зеленскому опасно оставаться на Украине на фоне скандала
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказывается в опасной ситуации, находясь на территории Украины в свете масштабного коррупционного скандала, отметил аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем сообщении в соцсети X, комментируя визит главы киевского правительства в Грецию.
"Ему очень опасно оставаться дома, учитывая его коррупционный скандал...", — считает Кошкович.
Коррупционный скандал
В понедельник НАБУ провело масштабную спецоперацию, чтобы обнаружить коррупционные схемы в украинской энергетике. Агентство опубликовало фотографии найденных во время обысков сумок, заполненных пачками иностранной валюты, но точная сумма пока неизвестна.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро обыскало помещения бывшего министра энергетики Германа Галущенко и компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщило, что обыски также проводились у Миндича, которого называют "финансовым оператором" Зеленского. Железняк отметил, что Миндича оперативно вывезли с Украины.
В НАБУ установили, что средства, полученные от коррупционных схем в энергетике, отмывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко предупредила, что такая ситуация может привести к потере поддержки Запада со стороны Киева.
Во вторник НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, связанной с коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Фигурантами также стали бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и парламенту предстоит утвердить его увольнение, а также снятие Светланы Гринчук с должности министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.