Аэропорт Владивостока с начала года увеличил пассажиропоток на 10% - 17.11.2025
Аэропорт Владивостока с начала года увеличил пассажиропоток на 10%
2025-11-17T05:35+0300
2025-11-17T05:35+0300
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - ПРАЙМ. Международный аэропорт Владивостока с начала года увеличил пассажиропоток на 10%, почти до 2,8 миллиона человек, сообщает авиаузел. "По итогам десяти месяцев 2025 года международный аэропорт Владивосток обслужил 2 миллиона 796 тысяч пассажиров, увеличив пассажиропоток на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. На внутренних линиях с начала года пассажиропоток составил 2,2 миллиона человек. На международных линиях - 592 тысячи пассажиров, что на 67% больше, чем за десять месяцев 2024 года. В октябре 2025 года общий пассажиропоток аэропорта вырос на 14% - до 279 тысяч пассажиров. Значительный прирост числа пассажиров отмечается на рейсах в Пекин, Шанхай и Пхеньян.
05:35 17.11.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - ПРАЙМ. Международный аэропорт Владивостока с начала года увеличил пассажиропоток на 10%, почти до 2,8 миллиона человек, сообщает авиаузел.
"По итогам десяти месяцев 2025 года международный аэропорт Владивосток обслужил 2 миллиона 796 тысяч пассажиров, увеличив пассажиропоток на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
На внутренних линиях с начала года пассажиропоток составил 2,2 миллиона человек. На международных линиях - 592 тысячи пассажиров, что на 67% больше, чем за десять месяцев 2024 года.
В октябре 2025 года общий пассажиропоток аэропорта вырос на 14% - до 279 тысяч пассажиров.
Значительный прирост числа пассажиров отмечается на рейсах в Пекин, Шанхай и Пхеньян.
 
