https://1prime.ru/20251117/ais--864612031.html
Путин утвердил увеличение тарифа на услуги АИС страхования
Путин утвердил увеличение тарифа на услуги АИС страхования - 17.11.2025, ПРАЙМ
Путин утвердил увеличение тарифа на услуги АИС страхования
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении годового тарифа для страховщиков на услуги предоставления информации из автоматизированной... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T15:03+0300
2025-11-17T15:03+0300
2025-11-17T15:04+0300
экономика
финансы
россия
владимир путин
банк россия
аис
https://cdnn.1prime.ru/img/83073/73/830737392_0:18:2694:1533_1920x0_80_0_0_5e7369cbf663b6f75760acd04efc708b.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении годового тарифа для страховщиков на услуги предоставления информации из автоматизированной информационной системы (АИС) страхования, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ разработан в целях обеспечения возможности надлежащего функционирования оператора АИС страхования - АО "Национальная страховая информационная система", созданного Банком России. Закон увеличивает годовой тариф на услуги предоставления информации из этой системы с 0,4% до 1% полученной страховщиком совокупной годовой страховой премии по ОСАГО за предшествующий год. Такое увеличение в пояснительной записке объясняется ростом цен на оборудование и программное обеспечение, необходимые оператору АИС страхования для выполнения своих функций, а также необходимостью дополнительных мер для обеспечения надлежащего уровня информационной безопасности в свете возросших киберугроз. Увеличение тарифа также вызвано снижением средней страховой премии по ОСАГО, которая по итогам первого квартала сократилась на 5,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отмечается там же. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. С этого дня до 1 января 2026 года тарифы на услуги оператора АИС страхования, изменение таких тарифов вступают в силу со дня их опубликования на официальном сайте этого оператора.
https://1prime.ru/20251117/putin--864611240.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83073/73/830737392_0:0:2694:2021_1920x0_80_0_0_0467504f869b34bff9d4074ffceef9a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, владимир путин, банк россия, аис
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, банк Россия, АИС
Путин утвердил увеличение тарифа на услуги АИС страхования
Путин подписал закон об увеличении тарифа на услуги АИС страхования
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении годового тарифа для страховщиков на услуги предоставления информации из автоматизированной информационной системы (АИС) страхования, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ разработан в целях обеспечения возможности надлежащего функционирования оператора АИС страхования - АО "Национальная страховая информационная система", созданного Банком России
.
Закон увеличивает годовой тариф на услуги предоставления информации из этой системы с 0,4% до 1% полученной страховщиком совокупной годовой страховой премии по ОСАГО за предшествующий год.
Такое увеличение в пояснительной записке объясняется ростом цен на оборудование и программное обеспечение, необходимые оператору АИС страхования для выполнения своих функций, а также необходимостью дополнительных мер для обеспечения надлежащего уровня информационной безопасности в свете возросших киберугроз.
Увеличение тарифа также вызвано снижением средней страховой премии по ОСАГО, которая по итогам первого квартала сократилась на 5,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отмечается там же.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. С этого дня до 1 января 2026 года тарифы на услуги оператора АИС
страхования, изменение таких тарифов вступают в силу со дня их опубликования на официальном сайте этого оператора.
Путин подписал закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений