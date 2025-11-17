СМИ: Европа резко отвернулась от Украины ради России

https://1prime.ru/20251117/aktivy-864595545.html

Европейский союз предпочитает не конфисковывать замороженные российские активы, стремясь сохранить отношения с Россией, сообщает портал The Conversation. | 17.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 ноября — РИА Новости. Европейский союз предпочитает не конфисковывать замороженные российские активы, стремясь сохранить отношения с Россией, сообщает портал The Conversation. "Эти замороженные активы, безусловно, имеют не только финансовый характер. Это геополитическая ставка. Отдать их сейчас — значит сделать ставку на победу Украины. Отложить — значит сохранить гибкость на случай, если Россия одержит верх или война зайдет в тупик", — отмечает статья. Автор полагает, что для большинства европейских стран поддержка Украины уже не является выгодной, а конфискация средств сопряжена с большим риском. Издание также признает, что помощь Киеву стала "стратегической обузой" для ЕС. "ЕС не бросает Украину, но пересматривает свою оценку рисков. Эта переоценка основана на стратегических сомнениях, поскольку лидеры ЕС больше не уверены в победе Украины, даже если они не говорят об этом вслух", — пишет Conversation.Еврокомиссия пытается добиться единого мнения среди стран ЕС относительно возможности использования российских суверенных активов в пользу Киева. На данный момент обсуждается сумма в 140 миллиардов евро в виде так называемого "репарационного кредита", который Украина, как ожидается, должна будет вернуть после завершения конфликта и получения возмещения от Москвы. Однако Бельгия выразила обеспокоенность юридическими последствиями этой инициативы. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 12 ноября выразила мнение, что Бельгия понимает незаконность предлагаемого "репарационного кредита" за счет российских активов и осознает возможность ответных действий со стороны Москвы. После начала российской спецоперации в Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России, что составляет около 300 миллиардов евро. Из этих средств более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших мировых расчетных систем. Еврокомиссия сообщила, что с января по сентябрь 2025 года ЕС перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов. В ответ на подобные действия Россия ввела свои ограничения: активы и доходы иностранных инвесторов из "недружественных стран" накапливаются на специальных счетах типа "С" и могут быть выведены только с разрешения специальной правительственной комиссии. В МИД неоднократно критиковали практику заморозки активов в Европе, называя это кражей, и подчеркивали, что целью ЕС являются не только частные средства, но и государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готова ответить на возможную конфискацию этих активов со стороны Запада.

