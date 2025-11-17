Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Европа резко отвернулась от Украины ради России - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251117/aktivy-864595545.html
СМИ: Европа резко отвернулась от Украины ради России
СМИ: Европа резко отвернулась от Украины ради России - 17.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: Европа резко отвернулась от Украины ради России
Европейский союз предпочитает не конфисковывать замороженные российские активы, стремясь сохранить отношения с Россией, сообщает портал The Conversation. | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T07:31+0300
2025-11-17T07:33+0300
москва
киев
мария захарова
ес
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799293_0:0:2428:1365_1920x0_80_0_0_f164ee5fed1f660947bdc8b96d999db5.jpg
МОСКВА, 17 ноября — РИА Новости. Европейский союз предпочитает не конфисковывать замороженные российские активы, стремясь сохранить отношения с Россией, сообщает портал The Conversation. "Эти замороженные активы, безусловно, имеют не только финансовый характер. Это геополитическая ставка. Отдать их сейчас — значит сделать ставку на победу Украины. Отложить — значит сохранить гибкость на случай, если Россия одержит верх или война зайдет в тупик", — отмечает статья. Автор полагает, что для большинства европейских стран поддержка Украины уже не является выгодной, а конфискация средств сопряжена с большим риском. Издание также признает, что помощь Киеву стала "стратегической обузой" для ЕС. "ЕС не бросает Украину, но пересматривает свою оценку рисков. Эта переоценка основана на стратегических сомнениях, поскольку лидеры ЕС больше не уверены в победе Украины, даже если они не говорят об этом вслух", — пишет Conversation.Еврокомиссия пытается добиться единого мнения среди стран ЕС относительно возможности использования российских суверенных активов в пользу Киева. На данный момент обсуждается сумма в 140 миллиардов евро в виде так называемого "репарационного кредита", который Украина, как ожидается, должна будет вернуть после завершения конфликта и получения возмещения от Москвы. Однако Бельгия выразила обеспокоенность юридическими последствиями этой инициативы. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 12 ноября выразила мнение, что Бельгия понимает незаконность предлагаемого "репарационного кредита" за счет российских активов и осознает возможность ответных действий со стороны Москвы. После начала российской спецоперации в Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России, что составляет около 300 миллиардов евро. Из этих средств более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших мировых расчетных систем. Еврокомиссия сообщила, что с января по сентябрь 2025 года ЕС перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов. В ответ на подобные действия Россия ввела свои ограничения: активы и доходы иностранных инвесторов из "недружественных стран" накапливаются на специальных счетах типа "С" и могут быть выведены только с разрешения специальной правительственной комиссии. В МИД неоднократно критиковали практику заморозки активов в Европе, называя это кражей, и подчеркивали, что целью ЕС являются не только частные средства, но и государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готова ответить на возможную конфискацию этих активов со стороны Запада.
москва
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799293_155:0:1975:1365_1920x0_80_0_0_41f9e9545765b2f786df1beee38539ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, киев, мария захарова, ес, euroclear
МОСКВА, Киев, Мария Захарова, ЕС, Euroclear
07:31 17.11.2025 (обновлено: 07:33 17.11.2025)
 
СМИ: Европа резко отвернулась от Украины ради России

Conversation: Европа не отдает Украине активы России, чтобы сохранить отношения с Москвой

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноября — РИА Новости. Европейский союз предпочитает не конфисковывать замороженные российские активы, стремясь сохранить отношения с Россией, сообщает портал The Conversation.
"Эти замороженные активы, безусловно, имеют не только финансовый характер. Это геополитическая ставка. Отдать их сейчас — значит сделать ставку на победу Украины. Отложить — значит сохранить гибкость на случай, если Россия одержит верх или война зайдет в тупик", — отмечает статья.
Автор полагает, что для большинства европейских стран поддержка Украины уже не является выгодной, а конфискация средств сопряжена с большим риском. Издание также признает, что помощь Киеву стала "стратегической обузой" для ЕС.
"ЕС не бросает Украину, но пересматривает свою оценку рисков. Эта переоценка основана на стратегических сомнениях, поскольку лидеры ЕС больше не уверены в победе Украины, даже если они не говорят об этом вслух", — пишет Conversation.
Еврокомиссия пытается добиться единого мнения среди стран ЕС относительно возможности использования российских суверенных активов в пользу Киева. На данный момент обсуждается сумма в 140 миллиардов евро в виде так называемого "репарационного кредита", который Украина, как ожидается, должна будет вернуть после завершения конфликта и получения возмещения от Москвы. Однако Бельгия выразила обеспокоенность юридическими последствиями этой инициативы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 12 ноября выразила мнение, что Бельгия понимает незаконность предлагаемого "репарационного кредита" за счет российских активов и осознает возможность ответных действий со стороны Москвы. После начала российской спецоперации в Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России, что составляет около 300 миллиардов евро. Из этих средств более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших мировых расчетных систем. Еврокомиссия сообщила, что с января по сентябрь 2025 года ЕС перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов.
В ответ на подобные действия Россия ввела свои ограничения: активы и доходы иностранных инвесторов из "недружественных стран" накапливаются на специальных счетах типа "С" и могут быть выведены только с разрешения специальной правительственной комиссии.
В МИД неоднократно критиковали практику заморозки активов в Европе, называя это кражей, и подчеркивали, что целью ЕС являются не только частные средства, но и государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готова ответить на возможную конфискацию этих активов со стороны Запада.
 
МОСКВАКиевМария ЗахароваЕСEuroclear
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала