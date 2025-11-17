Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Альфа-банк 18-20 ноября соберет заявки на субординированные облигации - 17.11.2025, ПРАЙМ
14:00 17.11.2025
 
Альфа-банк 18-20 ноября соберет заявки на субординированные облигации

Альфа-банк 18-20 ноября соберет заявки на облигации на десять миллиардов рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАльфа-банк
Альфа-банк - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Альфа-банк. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Альфа-банк планирует 18-20 ноября собрать заявки инвесторов на субординированные облигации объемом не более 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Банк намерен разместить семилетние облигации серии T2-CR-05 с ежемесячными купонами. Номинал облигации - 100 миллионов рублей. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Ставка первого купона – фиксированная, ставки последующих купонов – плавающие, привязанные к ключевой ставке Банка России плюс премия. Ориентир ставки первого купона составляет 20%, премии к ключевой ставке для определения ставок последующих купонов - 3,5%.
Выпуск может быть досрочно погашен по усмотрению эмитента в дату окончания 64-го купонного периода, а в последующем - в дату окончания каждого купонного периода облигаций. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 24-25 ноября. Организатором размещения банк выступит самостоятельно.
Альфа-банк заявил, что санкции ЕС не влияют на его работу
23 октября, 13:20
 
