Альфа-банк 18-20 ноября соберет заявки на субординированные облигации
Альфа-банк 18-20 ноября соберет заявки на субординированные облигации
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Альфа-банк планирует 18-20 ноября собрать заявки инвесторов на субординированные облигации объемом не более 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Банк намерен разместить семилетние облигации серии T2-CR-05 с ежемесячными купонами. Номинал облигации - 100 миллионов рублей. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка первого купона – фиксированная, ставки последующих купонов – плавающие, привязанные к ключевой ставке Банка России плюс премия. Ориентир ставки первого купона составляет 20%, премии к ключевой ставке для определения ставок последующих купонов - 3,5%. Выпуск может быть досрочно погашен по усмотрению эмитента в дату окончания 64-го купонного периода, а в последующем - в дату окончания каждого купонного периода облигаций. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24-25 ноября. Организатором размещения банк выступит самостоятельно.
