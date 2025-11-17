https://1prime.ru/20251117/alfa-864605950.html

Альфа-банк 18-20 ноября соберет заявки на субординированные облигации

Альфа-банк 18-20 ноября соберет заявки на субординированные облигации - 17.11.2025, ПРАЙМ

Альфа-банк 18-20 ноября соберет заявки на субординированные облигации

Альфа-банк планирует 18-20 ноября собрать заявки инвесторов на субординированные облигации объемом не более 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T14:00+0300

2025-11-17T14:00+0300

2025-11-17T14:00+0300

экономика

рынок

финансы

россия

альфа-банк

https://cdnn.1prime.ru/img/82957/83/829578328_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1bee8379d00f1996fdd2d58fe1f65154.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Альфа-банк планирует 18-20 ноября собрать заявки инвесторов на субординированные облигации объемом не более 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Банк намерен разместить семилетние облигации серии T2-CR-05 с ежемесячными купонами. Номинал облигации - 100 миллионов рублей. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка первого купона – фиксированная, ставки последующих купонов – плавающие, привязанные к ключевой ставке Банка России плюс премия. Ориентир ставки первого купона составляет 20%, премии к ключевой ставке для определения ставок последующих купонов - 3,5%. Выпуск может быть досрочно погашен по усмотрению эмитента в дату окончания 64-го купонного периода, а в последующем - в дату окончания каждого купонного периода облигаций. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24-25 ноября. Организатором размещения банк выступит самостоятельно.

https://1prime.ru/20251023/bank-863845157.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, россия, альфа-банк