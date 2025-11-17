Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР снижаются на предварительных данных по ВВП Японии - 17.11.2025
Фондовые индексы АТР снижаются на предварительных данных по ВВП Японии
2025-11-17T08:05+0300
2025-11-17T08:05+0300
экономика
рынок
торги
япония
азиатско-тихоокеанский регион
shenzhen composite
hang seng index
nikkei 225
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром в основном снижаются после выхода предварительных показателей квартального ВВП Японии, который опустился в пересчёте на год, свидетельствуют данные торгов. На 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,43%, до 3 973,31 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,19%, до 2 506,68 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,89%, до 26 337 пунктов, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,02%, до 8 633 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,22%, до 50 264 пунктов. Южнокорейский KOSPI растёт на 1,83%, до 4 085,07 пункта. Ранее в понедельник правительство Японии опубликовала предварительные данные о ВВП страны за прошлый квартал, согласно которым показатель в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) опустился на 1,8%. Аналитики ожидали большее снижения значения на 2,5%. К предшествовавшему кварталу снижение третьего квартала оценивается в 0,4% после роста на 0,6% кварталом ранее. "Снижение ВВП Японии в третьем квартале, возможно, укрепит аргументы администрации (премьер-министра Японии Санаэ - ред.) Такаити в пользу дополнительного финансового стимулирования и усилит давление на Банк Японии для замедления нормализации кредитно-денежной политики", - комментирует экономист по Японии агентства Блумберг Таро Кимура (Taro Kimura).
япония
азиатско-тихоокеанский регион
08:05 17.11.2025
 
Фондовые индексы АТР снижаются на предварительных данных по ВВП Японии

Биржи АТР снижаются после выхода предварительных данных по ВВП Японии

© AFP / Toru YamanakaТабло Токийской фондовой биржи
Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Табло Токийской фондовой биржи. Архивное фото
© AFP / Toru Yamanaka
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром в основном снижаются после выхода предварительных показателей квартального ВВП Японии, который опустился в пересчёте на год, свидетельствуют данные торгов.
На 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,43%, до 3 973,31 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,19%, до 2 506,68 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,89%, до 26 337 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,02%, до 8 633 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,22%, до 50 264 пунктов. Южнокорейский KOSPI растёт на 1,83%, до 4 085,07 пункта.
Ранее в понедельник правительство Японии опубликовала предварительные данные о ВВП страны за прошлый квартал, согласно которым показатель в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) опустился на 1,8%. Аналитики ожидали большее снижения значения на 2,5%.
К предшествовавшему кварталу снижение третьего квартала оценивается в 0,4% после роста на 0,6% кварталом ранее.
"Снижение ВВП Японии в третьем квартале, возможно, укрепит аргументы администрации (премьер-министра Японии Санаэ - ред.) Такаити в пользу дополнительного финансового стимулирования и усилит давление на Банк Японии для замедления нормализации кредитно-денежной политики", - комментирует экономист по Японии агентства Блумберг Таро Кимура (Taro Kimura).
Здание Министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Россия запретила въезд 30 гражданам Японии
11 ноября, 22:14
 
ЭкономикаРынокТоргиЯПОНИЯАзиатско-Тихоокеанский регионShenzhen CompositeHang Seng IndexNikkei 225
 
 
Заголовок открываемого материала