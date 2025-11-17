Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР в понедельник закрылись разнонаправленно - 17.11.2025
Фондовые индексы АТР в понедельник закрылись разнонаправленно
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись без единой динамики на фоне макростатистики, корпоративных новостей и... | 17.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись без единой динамики на фоне макростатистики, корпоративных новостей и следуя векторам рынка США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,46%, до 3 972,03 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,01%, до 2 511,84 пункта; гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,71% - до 26 384,28 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI увеличился на 1,94%, до 4 089,25 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 поднялся на 0,02%, до 8 636,4 пункта, японский Nikkei 225 уменьшился на 0,1%, до 50 323,91 пункта. Трейдеры обратили внимание на статистику по экономике Японии. ВВП Японии в третьем квартале, по предварительной оценке, опустился на 1,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали снижения на 2,5%. Квартальное снижение составило 0,4% при прогнозе уменьшения на 0,6%. Промышленное производство в стране в сентябре, по окончательной оценке, выросло на 3,8% в годовом выражении, предварительно ожидался рост на 3,4%. В месячном выражении увеличение составило 2,6% против 2,2%, ожидавшихся ранее. Акции Samsung Electronics подорожали в Сеуле на 3,5%. Ранее компания объявила об инвестиционном плане, в рамках которого вложит 450 триллионов вон (более 300 миллиардов долларов) в активы в Южной Корее в ближайшие пять лет. Могла повлиять на торги в Азии и динамика из США. В пятницу основные американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, в том числе промышленный Dow Jones опустился на 0,65%, а технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, в четверг вырос на 0,13%.
12:35 17.11.2025
 
Фондовые индексы АТР в понедельник закрылись разнонаправленно

Биржи АТР закрылись разнонаправленно на макростатистике и корпоративных новостях

© AFP / Johannes Eisele Здание Шанхайской фондовой биржи
Здание Шанхайской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Здание Шанхайской фондовой биржи. Архивное фото
© AFP / Johannes Eisele
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись без единой динамики на фоне макростатистики, корпоративных новостей и следуя векторам рынка США, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,46%, до 3 972,03 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,01%, до 2 511,84 пункта; гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,71% - до 26 384,28 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI увеличился на 1,94%, до 4 089,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,02%, до 8 636,4 пункта, японский Nikkei 225 уменьшился на 0,1%, до 50 323,91 пункта.
Трейдеры обратили внимание на статистику по экономике Японии. ВВП Японии в третьем квартале, по предварительной оценке, опустился на 1,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали снижения на 2,5%. Квартальное снижение составило 0,4% при прогнозе уменьшения на 0,6%.
Промышленное производство в стране в сентябре, по окончательной оценке, выросло на 3,8% в годовом выражении, предварительно ожидался рост на 3,4%. В месячном выражении увеличение составило 2,6% против 2,2%, ожидавшихся ранее.
Акции Samsung Electronics подорожали в Сеуле на 3,5%. Ранее компания объявила об инвестиционном плане, в рамках которого вложит 450 триллионов вон (более 300 миллиардов долларов) в активы в Южной Корее в ближайшие пять лет.
Могла повлиять на торги в Азии и динамика из США. В пятницу основные американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, в том числе промышленный Dow Jones опустился на 0,65%, а технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, в четверг вырос на 0,13%.
Российский рынок акций немного снижается в понедельник днем
Экономика Рынок Торги Индексы США ЯПОНИЯ Азиатско-Тихоокеанский регион Shenzhen Composite Hang Seng Index KOSPI Nasdaq Composite
 
 
