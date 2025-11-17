Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сибири отметили увеличение числа авиарейсов в Китай - 17.11.2025
В Сибири отметили увеличение числа авиарейсов в Китай
В Сибири отметили увеличение числа авиарейсов в Китай - 17.11.2025, ПРАЙМ
В Сибири отметили увеличение числа авиарейсов в Китай
Сибирские таможенники с 15 сентября по 10 ноября 2025 года, после отмены визового режима с КНР для россиян, оформили уже более 200 авиарейсов в Китай, что на... | 17.11.2025, ПРАЙМ
НОВОСИБИРСК, 17 ноя – ПРАЙМ. Сибирские таможенники с 15 сентября по 10 ноября 2025 года, после отмены визового режима с КНР для россиян, оформили уже более 200 авиарейсов в Китай, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило Сибирское таможенное управление. "Более 200 авиарейсов в Китай оформили сибирские таможенники с 15 сентября по 10 ноября 2025 года, после отмены визового режима с КНР для россиян. Это на 16% больше, чем за такой же период прошлого года", - говорится в сообщении. По данным таможенного управления, самое интенсивное авиасообщение с городами Китая в 2025 году ведется из аэропорта Иркутска. За последние два месяца иркутские таможенники провели таможенный контроль ручной клади и багажа пассажиров 71 авиарейса (на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года). На втором месте красноярский аэропорт (68 рейсов с КНР) и новосибирский аэропорт (66 авиарейсов). Воздушное сообщение из регионов Сибирского федерального округа осуществляется с такими китайскими городами, как Санья, Харбин, Пекин, Манчжурия. В 2025 году появилось новое направление - Шанхай (из Иркутска). "В целом с 15 сентября по 10 ноября в Китай прямыми рейсами из Сибири вылетели более 30 тысяч сибиряков. Это почти на 40% больше, чем за такой же период прошлого года", - отметили в управлении. С 15 сентября Китай ввел безвизовый режим для граждан РФ. Теперь россияне с обычным загранпаспортом могут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней.
13:08 17.11.2025
 
В Сибири отметили увеличение числа авиарейсов в Китай

Число авиарейсов из Сибири в Китай после отмены визового режима выросло на 16%

© РИА Новости . Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Флаг Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
12 ноября, 13:47
Россия и Китай запустили первый международный контейнерный сервис
12 ноября, 13:47
 
