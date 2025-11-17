Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Истребитель Су-57 и вертолет Ка-52 выступили в летной программе в Дубае - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251117/aviasalon-864613792.html
Истребитель Су-57 и вертолет Ка-52 выступили в летной программе в Дубае
Истребитель Су-57 и вертолет Ка-52 выступили в летной программе в Дубае - 17.11.2025, ПРАЙМ
Истребитель Су-57 и вертолет Ка-52 выступили в летной программе в Дубае
Российский истребитель пятого поколения Су-57 и вертолет Ка-52 выступили в рамках летной программы на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, передает... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T15:22+0300
2025-11-17T15:22+0300
бизнес
россия
промышленность
дубай
ближний восток
рф
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613526_0:0:3347:1884_1920x0_80_0_0_0de9040aae2f9a2e17487108d605ff0a.jpg
ДУБАЙ, 17 ноя - ПРАЙМ. Российский истребитель пятого поколения Су-57 и вертолет Ка-52 выступили в рамках летной программы на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, передает корреспондент РИА Новости. На авиасалоне в Дубае российский истребитель пятого поколения Су-57Э представили впервые на Ближнем Востоке. Самолет с утра привлекает большое количество гостей - посетители фотографируют и рассматривают российскую новинку. В текущем году общая площадь российской экспозиции составляет почти 5 тысяч квадратных метров. Крупнейшие российские предприятия авиастроительной, космической отрасли и ОПК покажут в Дубае почти 900 экспонатов, а более 30 самых востребованных образцов будут представлены в натурном виде на статической площадке и в российском павильоне. Российскую делегацию на международном авиасалоне в Дубае возглавляет первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Форум проходит с 17 по 21 ноября 2025 года в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
https://1prime.ru/20251117/modeli--864597889.html
дубай
ближний восток
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613526_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_6382b29888cb35bc4655cc41a8bb4114.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, дубай, ближний восток, рф, денис мантуров
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Дубай, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, РФ, Денис Мантуров
15:22 17.11.2025
 
Истребитель Су-57 и вертолет Ка-52 выступили в летной программе в Дубае

В летной программе Dubai Airshow выступили истребитель Су-57 и вертолет Ка-52

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель Су-57Э на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае
Российский истребитель Су-57Э на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Российский истребитель Су-57Э на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУБАЙ, 17 ноя - ПРАЙМ. Российский истребитель пятого поколения Су-57 и вертолет Ка-52 выступили в рамках летной программы на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, передает корреспондент РИА Новости.
На авиасалоне в Дубае российский истребитель пятого поколения Су-57Э представили впервые на Ближнем Востоке. Самолет с утра привлекает большое количество гостей - посетители фотографируют и рассматривают российскую новинку.
В текущем году общая площадь российской экспозиции составляет почти 5 тысяч квадратных метров. Крупнейшие российские предприятия авиастроительной, космической отрасли и ОПК покажут в Дубае почти 900 экспонатов, а более 30 самых востребованных образцов будут представлены в натурном виде на статической площадке и в российском павильоне.
Российскую делегацию на международном авиасалоне в Дубае возглавляет первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Форум проходит с 17 по 21 ноября 2025 года в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
Полет полностью импортозамещенного самолета Superjet
Модели российских гражданских самолетов представили в Дубае
09:34
 
БизнесРОССИЯПромышленностьДубайБЛИЖНИЙ ВОСТОКРФДенис Мантуров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала