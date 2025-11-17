https://1prime.ru/20251117/aviasalon-864613792.html

Истребитель Су-57 и вертолет Ка-52 выступили в летной программе в Дубае

Истребитель Су-57 и вертолет Ка-52 выступили в летной программе в Дубае

ДУБАЙ, 17 ноя - ПРАЙМ. Российский истребитель пятого поколения Су-57 и вертолет Ка-52 выступили в рамках летной программы на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, передает корреспондент РИА Новости. На авиасалоне в Дубае российский истребитель пятого поколения Су-57Э представили впервые на Ближнем Востоке. Самолет с утра привлекает большое количество гостей - посетители фотографируют и рассматривают российскую новинку. В текущем году общая площадь российской экспозиции составляет почти 5 тысяч квадратных метров. Крупнейшие российские предприятия авиастроительной, космической отрасли и ОПК покажут в Дубае почти 900 экспонатов, а более 30 самых востребованных образцов будут представлены в натурном виде на статической площадке и в российском павильоне. Российскую делегацию на международном авиасалоне в Дубае возглавляет первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Форум проходит с 17 по 21 ноября 2025 года в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.

