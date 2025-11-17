Истребитель Су-57 и вертолет Ка-52 выступили в летной программе в Дубае
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель Су-57Э на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае
ДУБАЙ, 17 ноя - ПРАЙМ. Российский истребитель пятого поколения Су-57 и вертолет Ка-52 выступили в рамках летной программы на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, передает корреспондент РИА Новости.
На авиасалоне в Дубае российский истребитель пятого поколения Су-57Э представили впервые на Ближнем Востоке. Самолет с утра привлекает большое количество гостей - посетители фотографируют и рассматривают российскую новинку.
В текущем году общая площадь российской экспозиции составляет почти 5 тысяч квадратных метров. Крупнейшие российские предприятия авиастроительной, космической отрасли и ОПК покажут в Дубае почти 900 экспонатов, а более 30 самых востребованных образцов будут представлены в натурном виде на статической площадке и в российском павильоне.
Российскую делегацию на международном авиасалоне в Дубае возглавляет первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Форум проходит с 17 по 21 ноября 2025 года в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.