https://1prime.ru/20251117/avtodor-864626011.html

"Автодор" получил положительное заключение по проекту обхода Адлера

"Автодор" получил положительное заключение по проекту обхода Адлера - 17.11.2025, ПРАЙМ

"Автодор" получил положительное заключение по проекту обхода Адлера

Госкомпания "Автодор" получила положительное заключение госэкспертизы на проведение третьего этапа работ по строительству обхода Адлера, сообщили в компании. | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T21:59+0300

2025-11-17T21:59+0300

2025-11-17T22:13+0300

экономика

бизнес

россия

адлер

красная поляна

автодор

главгосэкспертиза

https://cdnn.1prime.ru/img/83382/73/833827370_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f602ffc1c5bb82c582f560a145e22672.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" получила положительное заключение госэкспертизы на проведение третьего этапа работ по строительству обхода Адлера, сообщили в компании. "Государственная компания "Автодор" получила положительное заключение Главгосэкспертизы России на третий и последний из пяти этапов строительства обхода Адлера, который станет частью перспективной автодороги от федеральной трассы М-4 "Дон" до Сочи", - говорится в сообщении. В "Автодоре" подчеркнули, что третий этап строительства является самым сложным и трудоемким, поскольку включает строительство тоннельного комплекса в толще горной породы на глубине до 250 метров. Комплекс будет включать два параллельных автомобильных тоннеля с комплексом сооружений, эстакаду длиной 916 метров от мостовых переходов через реку Кудепста до западного портала и комплекса подпорных и противооползневых сооружений протяженностью 1412 метров. "Точная строительная длина тоннелей по согласованному проекту – 5878 метров по прямому ходу из микрорайона Кудепста в сторону Красной Поляны и 5894 метра по обратному ходу… Общая длина обхода Адлера без учета развязок составит 8,1 километра. После сдачи в эксплуатацию – вместе и каждый в отдельности – адлерские тоннели станут самыми длинными автомобильными тоннелями в России", - обратили внимание в компании. Отмечается, что в настоящее время на технологической площадке в селе Высокое идет подготовка к монтажу тоннелепроходческих комплексов, с помощью которых будет осуществлена проходка тоннелей.

https://1prime.ru/20251006/adler-863219159.html

адлер

красная поляна

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, адлер, красная поляна, автодор, главгосэкспертиза