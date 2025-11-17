Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Автодор" получил положительное заключение по проекту обхода Адлера - 17.11.2025
"Автодор" получил положительное заключение по проекту обхода Адлера
"Автодор" получил положительное заключение по проекту обхода Адлера - 17.11.2025, ПРАЙМ
"Автодор" получил положительное заключение по проекту обхода Адлера
Госкомпания "Автодор" получила положительное заключение госэкспертизы на проведение третьего этапа работ по строительству обхода Адлера, сообщили в компании. | 17.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" получила положительное заключение госэкспертизы на проведение третьего этапа работ по строительству обхода Адлера, сообщили в компании. "Государственная компания "Автодор" получила положительное заключение Главгосэкспертизы России на третий и последний из пяти этапов строительства обхода Адлера, который станет частью перспективной автодороги от федеральной трассы М-4 "Дон" до Сочи", - говорится в сообщении. В "Автодоре" подчеркнули, что третий этап строительства является самым сложным и трудоемким, поскольку включает строительство тоннельного комплекса в толще горной породы на глубине до 250 метров. Комплекс будет включать два параллельных автомобильных тоннеля с комплексом сооружений, эстакаду длиной 916 метров от мостовых переходов через реку Кудепста до западного портала и комплекса подпорных и противооползневых сооружений протяженностью 1412 метров. "Точная строительная длина тоннелей по согласованному проекту – 5878 метров по прямому ходу из микрорайона Кудепста в сторону Красной Поляны и 5894 метра по обратному ходу… Общая длина обхода Адлера без учета развязок составит 8,1 километра. После сдачи в эксплуатацию – вместе и каждый в отдельности – адлерские тоннели станут самыми длинными автомобильными тоннелями в России", - обратили внимание в компании. Отмечается, что в настоящее время на технологической площадке в селе Высокое идет подготовка к монтажу тоннелепроходческих комплексов, с помощью которых будет осуществлена проходка тоннелей.
ПРАЙМ
бизнес, россия, адлер, красная поляна, автодор, главгосэкспертиза
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, АДЛЕР, Красная поляна, Автодор, Главгосэкспертиза
21:59 17.11.2025 (обновлено: 22:13 17.11.2025)
 
"Автодор" получил положительное заключение по проекту обхода Адлера

"Автодор" получил заключение госэкспертизы на 3-й этап строительства обхода Адлера

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" получила положительное заключение госэкспертизы на проведение третьего этапа работ по строительству обхода Адлера, сообщили в компании.
"Государственная компания "Автодор" получила положительное заключение Главгосэкспертизы России на третий и последний из пяти этапов строительства обхода Адлера, который станет частью перспективной автодороги от федеральной трассы М-4 "Дон" до Сочи", - говорится в сообщении.
В "Автодоре" подчеркнули, что третий этап строительства является самым сложным и трудоемким, поскольку включает строительство тоннельного комплекса в толще горной породы на глубине до 250 метров. Комплекс будет включать два параллельных автомобильных тоннеля с комплексом сооружений, эстакаду длиной 916 метров от мостовых переходов через реку Кудепста до западного портала и комплекса подпорных и противооползневых сооружений протяженностью 1412 метров.
"Точная строительная длина тоннелей по согласованному проекту – 5878 метров по прямому ходу из микрорайона Кудепста в сторону Красной Поляны и 5894 метра по обратному ходу… Общая длина обхода Адлера без учета развязок составит 8,1 километра. После сдачи в эксплуатацию – вместе и каждый в отдельности – адлерские тоннели станут самыми длинными автомобильными тоннелями в России", - обратили внимание в компании.
Отмечается, что в настоящее время на технологической площадке в селе Высокое идет подготовка к монтажу тоннелепроходческих комплексов, с помощью которых будет осуществлена проходка тоннелей.
В Сочи начала работать подстанция "Победа" для строительства обхода Адлера
6 октября, 18:52
6 октября, 18:52
 
Экономика Бизнес РОССИЯ АДЛЕР Красная поляна Автодор Главгосэкспертиза
 
 
