Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили об очередях из автовозов на российской границе - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251117/avtovozy-864617003.html
СМИ сообщили об очередях из автовозов на российской границе
СМИ сообщили об очередях из автовозов на российской границе - 17.11.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили об очередях из автовозов на российской границе
На границах России скопились тысячи иностранных автомобилей, и эти очереди могут сохраняться до конца месяца, сообщает "Коммерсантъ". | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T16:46+0300
2025-11-17T16:46+0300
бизнес
китай
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862560737_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_947c48fb5ad3b762328a67b72f4d65ce.jpg
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. На границах России скопились тысячи иностранных автомобилей, и эти очереди могут сохраняться до конца месяца, сообщает "Коммерсантъ".&quot;Очереди из импортных автомобилей на границе России, сформировавшиеся из-за опасения роста цен после изменения правил расчета утильсбора, могут сохраняться и в ноябре&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что на границах с Китаем и Казахстаном прибыло около четырех тысяч автовозов, ожидающих въезда в страну.Издание сообщает, что эта ситуация сложилась вследствие значительного увеличения объемов поставок в преддверие изменений в методике расчета утилизационного сбора.Ранее агентство "Автостат" заявляло, что в России с начала ноября изменились цены на 12 марок автомобилей.1 ноября правительство России одобрило новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, которые начнут действовать с 1 декабря текущего года.Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров, которые обязаны оплачивать его за каждое транспортное средство, произведенное или ввезенное в Россию. Целью этого налога является поддержка процесса утилизации автомобилей по истечении их эксплуатации. Отечественные производители получают компенсацию этого сбора от государства, размер которой зависит от уровня локализации производства.
https://1prime.ru/20251031/manturov-864099938.html
https://1prime.ru/20251117/avtostat-864600221.html
китай
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862560737_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cbca9aa598a6d957b0f49fc16633c2bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, китай, казахстан
Бизнес, КИТАЙ, КАЗАХСТАН
16:46 17.11.2025
 
СМИ сообщили об очередях из автовозов на российской границе

"Ъ": очереди на импорт автомобилей в Россию могут сохраниться в ноябре

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПробки в Москве
Пробки в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Пробки в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. На границах России скопились тысячи иностранных автомобилей, и эти очереди могут сохраняться до конца месяца, сообщает "Коммерсантъ".

"Очереди из импортных автомобилей на границе России, сформировавшиеся из-за опасения роста цен после изменения правил расчета утильсбора, могут сохраняться и в ноябре", — говорится в публикации.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Шкала утильсбора определила условия длинных инвестиций, заявил Мантуров
31 октября, 12:29
Отмечается, что на границах с Китаем и Казахстаном прибыло около четырех тысяч автовозов, ожидающих въезда в страну.
Издание сообщает, что эта ситуация сложилась вследствие значительного увеличения объемов поставок в преддверие изменений в методике расчета утилизационного сбора.
Ранее агентство "Автостат" заявляло, что в России с начала ноября изменились цены на 12 марок автомобилей.
1 ноября правительство России одобрило новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, которые начнут действовать с 1 декабря текущего года.
Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров, которые обязаны оплачивать его за каждое транспортное средство, произведенное или ввезенное в Россию. Целью этого налога является поддержка процесса утилизации автомобилей по истечении их эксплуатации. Отечественные производители получают компенсацию этого сбора от государства, размер которой зависит от уровня локализации производства.
Продажа автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Российские дилеры ожидают снижения продаж новых авто
11:46
 
БизнесКИТАЙКАЗАХСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала