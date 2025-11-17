https://1prime.ru/20251117/avtovozy-864617003.html

СМИ сообщили об очередях из автовозов на российской границе

2025-11-17T16:46+0300

МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. На границах России скопились тысячи иностранных автомобилей, и эти очереди могут сохраняться до конца месяца, сообщает "Коммерсантъ"."Очереди из импортных автомобилей на границе России, сформировавшиеся из-за опасения роста цен после изменения правил расчета утильсбора, могут сохраняться и в ноябре", — говорится в публикации.Отмечается, что на границах с Китаем и Казахстаном прибыло около четырех тысяч автовозов, ожидающих въезда в страну.Издание сообщает, что эта ситуация сложилась вследствие значительного увеличения объемов поставок в преддверие изменений в методике расчета утилизационного сбора.Ранее агентство "Автостат" заявляло, что в России с начала ноября изменились цены на 12 марок автомобилей.1 ноября правительство России одобрило новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, которые начнут действовать с 1 декабря текущего года.Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров, которые обязаны оплачивать его за каждое транспортное средство, произведенное или ввезенное в Россию. Целью этого налога является поддержка процесса утилизации автомобилей по истечении их эксплуатации. Отечественные производители получают компенсацию этого сбора от государства, размер которой зависит от уровня локализации производства.

