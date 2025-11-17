https://1prime.ru/20251117/bank--864620289.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 18 ноября
17.11.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 18 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 0,19 копейки, до 11,4002 рубля, доллара - вырос на 0,26 копейки, до 81,1302 рубля,...
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 0,19 копейки, до 11,4002 рубля, доллара - вырос на 0,26 копейки, до 81,1302 рубля, евро - снизился на 68,08 копейки, до 94,4179 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
