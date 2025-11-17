https://1prime.ru/20251117/biometriya-864627076.html

В петербургском метро в 2026 году введут биометрию

2025-11-17T22:46+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Оплатить проезд при помощи биометрии можно будет на станциях метро Петербурга в начале 2026 года, сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту. "Этапы реализации цифрового решения руководители транспортного блока Петербурга сегодня обсудили на совещании с заместителем министра цифрового развития Олегом Качановым и представителями Центра биометрических технологий в Москве. По итогам совещания принято решение о тесном взаимодействии сторон в рамках реализации проекта и полном запуске системы в работу в петербургском метро в начале 2026 года", - сообщает пресс-служба. Уточняется, что в рамках встречи стороны подписали дорожную карту по внедрению биометрии в городской подземке, а также обсудили перспективы внедрения технологии, в том числе в привязке к льготным проездным билетам и планам по развитию системы оплаты проезда в общественном транспорте Северной столицы. Как отметил председатель комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев, масштабные испытания новой системы оплаты проезда уже проходят на станциях "Площадь Восстания", "Гостиный двор", "Новочеркасская" и "Приморская". "В рамках теста выполнены необходимые технические замеры, включая параметры освещенности и цветопередачи в вестибюлях для обеспечения корректной работы оборудования. Кроме того, протестирована пропускная способность турникетов, в том числе в условиях "час пик". Испытания подтвердили, что биометрия - это удобно и безопасно для пассажиров", - рассказал Енокаев.

