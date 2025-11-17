Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США торгуются преимущественно в плюсе - 17.11.2025
2025-11-17T18:35+0300
2025-11-17T18:35+0300
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются преимущественно в плюсе в понедельник на удорожании акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.59 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,07% - до 47 114,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличивался - на 0,42%, до 22 996,55 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,15%, до 6 744,21 пункта. Акции Alphabet растут в цене почти на 6%. Ранее стало известно, что акции компании приобрел в третьем квартале финансовый холдинг Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway. Как сообщает канал CNBC со ссылкой на квартальный отчет 13F, на конец сентября Berkshire была держателем акций Alphabet на сумму примерно в 4,3 миллиарда долларов. Таким образом, бумаги Alphabet - десятое по величине вложение Berkshire. На фоне этих новостей растут в цене акции и других компаний сектора: Tesla - более чем на 2%, Meta* - в пределах 1%.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
18:35 17.11.2025
 
Нью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются преимущественно в плюсе в понедельник на удорожании акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.59 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,07% - до 47 114,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличивался - на 0,42%, до 22 996,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,15%, до 6 744,21 пункта.
Акции Alphabet растут в цене почти на 6%. Ранее стало известно, что акции компании приобрел в третьем квартале финансовый холдинг Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway. Как сообщает канал CNBC со ссылкой на квартальный отчет 13F, на конец сентября Berkshire была держателем акций Alphabet на сумму примерно в 4,3 миллиарда долларов. Таким образом, бумаги Alphabet - десятое по величине вложение Berkshire.
На фоне этих новостей растут в цене акции и других компаний сектора: Tesla - более чем на 2%, Meta* - в пределах 1%.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
