https://1prime.ru/20251117/birzhi-864621862.html
Фондовые индексы США торгуются преимущественно в плюсе
Фондовые индексы США торгуются преимущественно в плюсе - 17.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США торгуются преимущественно в плюсе
Основные фондовые индексы США торгуются преимущественно в плюсе в понедельник на удорожании акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T18:35+0300
2025-11-17T18:35+0300
2025-11-17T18:35+0300
экономика
рынок
акции
торги
сша
рф
уоррен баффетт
alphabet
berkshire
dow jones
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются преимущественно в плюсе в понедельник на удорожании акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.59 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,07% - до 47 114,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличивался - на 0,42%, до 22 996,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,15%, до 6 744,21 пункта. Акции Alphabet растут в цене почти на 6%. Ранее стало известно, что акции компании приобрел в третьем квартале финансовый холдинг Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway. Как сообщает канал CNBC со ссылкой на квартальный отчет 13F, на конец сентября Berkshire была держателем акций Alphabet на сумму примерно в 4,3 миллиарда долларов. Таким образом, бумаги Alphabet - десятое по величине вложение Berkshire. На фоне этих новостей растут в цене акции и других компаний сектора: Tesla - более чем на 2%, Meta* - в пределах 1%.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20251117/atr--864601504.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:421:1201:1321_1920x0_80_0_0_51f640a58fffb8afba232028d74a6b43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, торги, сша, рф, уоррен баффетт, alphabet, berkshire, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Акции, Торги, США, РФ, Уоррен Баффетт, Alphabet, Berkshire, Dow Jones, Nasdaq Composite
Фондовые индексы США торгуются преимущественно в плюсе
Фондовые индексы США в основном растут на удорожании акций технологического сектора