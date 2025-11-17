https://1prime.ru/20251117/birzhi-864625197.html

Биржи Европы закрылись снижением на неопределенности в США

17.11.2025

Биржи Европы закрылись снижением на неопределенности в США

Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник снижением на фоне неопределенности вокруг состояния американской экономики в связи с возобновлением... | 17.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник снижением на фоне неопределенности вокруг состояния американской экономики в связи с возобновлением публикации макростатистики по стране, следует из данных торгов и комментарии аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,24% - до 9 675,43 пункта, французский CAC 40 - на 0,63%, до 8 119,02 пункта, немецкий DAX - на 1,2%, до 23 590,52 пункта. В США завершился самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства. Первого октября начался новый финансовый год, но конгресс не успел согласовать бюджет. Федеральные власти не функционировали 43 дня. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января. Значительная часть макроэкономической статистики в этот период также не публиковалась из-за отсутствия финансирования. На четверг запланирована публикация данных по занятости в США за сентябрь. Ожидается, что безработица за отчетный период осталась на уровне августа в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 50 тысяч после увеличения на 22 тысячи. Как отмечает агентство Рейтер, данные могут "протестировать" склонность инвесторов к риску на этой неделе. Статистика также окажет влияние на ожидания по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, следующее заседание которой пройдет 9-10 декабря. "Есть большая вероятность значительной волатильности этих данных, но на данный момент я не знаю, что они нам покажут, однако я понимаю, что для членов ФРС имеет смысл подготовиться к тому, что в декабре ставки останутся на прежнем уровне", - цитирует Рейтер старшего рыночного аналитика Trade Nation Дэвида Моррисона (David Morrison). Кроме того, указывает агентство, определенное влияние может оказать финансовый отчет Nvidia, который будет опубликован в ночь на четверг.

