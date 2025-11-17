https://1prime.ru/20251117/byudzhet-864619360.html
Совет ГД определил дату рассмотрения проекта бюджета во втором чтении
Совет ГД определил дату рассмотрения проекта бюджета во втором чтении
2025-11-17T17:26+0300
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Совет Госдумы определил 18 ноября датой рассмотрения во втором чтении проекта федерального бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Совет Государственной Думы определил 18 ноября датой рассмотрения во втором чтении проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период, а также ряда бюджетообразущих законопроектов", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. По его словам, важно, чтобы бюджет "решал все вопросы, стоящие перед страной, защищал интересы наших граждан, потому что социальные стандарты высокие". Председатель Госдумы отмечал, что несмотря на санкции, угрозы со стороны Евросоюза, такую задачу бюджет решает.
