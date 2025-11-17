https://1prime.ru/20251117/byudzhet-864619360.html

Совет ГД определил дату рассмотрения проекта бюджета во втором чтении

Совет ГД определил дату рассмотрения проекта бюджета во втором чтении - 17.11.2025, ПРАЙМ

Совет ГД определил дату рассмотрения проекта бюджета во втором чтении

Совет Госдумы определил 18 ноября датой рассмотрения во втором чтении проекта федерального бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, сообщил... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T17:26+0300

2025-11-17T17:26+0300

2025-11-17T17:26+0300

экономика

финансы

россия

рф

вячеслав володин

госдума

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861026892_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_0dfd51cc73891a50abe2443157570cd2.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Совет Госдумы определил 18 ноября датой рассмотрения во втором чтении проекта федерального бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Совет Государственной Думы определил 18 ноября датой рассмотрения во втором чтении проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период, а также ряда бюджетообразущих законопроектов", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. По его словам, важно, чтобы бюджет "решал все вопросы, стоящие перед страной, защищал интересы наших граждан, потому что социальные стандарты высокие". Председатель Госдумы отмечал, что несмотря на санкции, угрозы со стороны Евросоюза, такую задачу бюджет решает.

https://1prime.ru/20251114/gd-864536112.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, вячеслав володин, госдума, ес