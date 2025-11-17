Госдума в четверг планирует рассмотреть в третьем чтении проект бюджета

https://1prime.ru/20251117/byudzhet-864621532.html
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Госдума планирует в четверг рассмотреть в третьем, окончательном, чтении проект федерального бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов и другие законопроекты из бюджетного пакета, сообщил журналистам первый вице-спикер ГД Александр Жуков. "Бюджетная политика на трехлетнем горизонте направлена на достижение национальный целей развития, решение ключевых задач страны. Подготовленный бюджет сбалансированный и устойчивый, что важно для поддержания макроэкономической стабильности. В случае принятия завтра во втором чтении, в третьем чтении бюджетный пакет планируется рассмотреть в четверг", - сказал Жуков.
