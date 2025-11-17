https://1prime.ru/20251117/chekushov-864603933.html

В Минпромторге назвали главные вызовы для судостроения

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Дефицит крупнотоннажных доковых мощностей судоремонтных предприятий и действие западных санкций на поставку комплектующих являются сейчас основными вызовами для российской судостроительной отрасли, в этих условиях необходимо повышать конкурентоспособность российских предприятий, заявил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов."Безусловно, проблема в дефиците крупнотоннажных доковых мощностей судоремонтных предприятий и санкциях на поставку запасных частей и оборудования. Безусловно, нам необходимо наращивать внутренние мощности и повышать конкурентоспособность наших судоремонтных предприятий", - сообщил Чекушов в рамках парламентских слушаний в Совете Федерации "О реализации стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2036 года и на дальнейшую перспективу до 2050 года".Он обратил внимание и на то, что в настоящее время практически 70% судов ремонтируется в других странах. В основном, по словам замглавы Минпромторга, это Китай, Южная Корея и Турция.Согласно стратегии развития судостроительной промышленности РФ, одной из целей является импортозамещение линейки судового комплектующего оборудования к 2050 году до 80% на российское. Помимо этого, в числе задач стратегии - удвоение числа новых и модернизированных судоремонтных предприятий с трехкратным повышением объема судоремонта.

