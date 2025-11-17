https://1prime.ru/20251117/chernogaev-864609065.html

В ФНПР оценили рост МРОТ с 2026 года

В ФНПР оценили рост МРОТ с 2026 года - 17.11.2025, ПРАЙМ

В ФНПР оценили рост МРОТ с 2026 года

Рост минимального размера оплаты труда в России с 1 января 2026 года будет способствовать увеличению зарплат около 4,6 миллиона человек, сообщил председатель... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T14:33+0300

2025-11-17T14:33+0300

2025-11-17T14:33+0300

экономика

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/76269/03/762690357_0:108:2000:1233_1920x0_80_0_0_a3d88de6bbdf1662f9b1eb1d200facde.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Рост минимального размера оплаты труда в России с 1 января 2026 года будет способствовать увеличению зарплат около 4,6 миллиона человек, сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев. "Рассмотрен проект федерального закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона о минимальном размере оплаты труда. С 1 января 2026 года заработная плата вырастет благодаря этому у около 4,6 миллиона работников", - сказал Черногаев во время встречи с президентом России. Он отметил также, что в законодательстве установлена норма об опережающем росте МРОТ над темпами роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен, в этом году зарплата выросла у 4,2 миллиона россиян. По его словам, с 1 января этого года восстановление индексации пенсий работающих пенсионеров распространилось почти на 8 миллионов человек. Кроме того, принятие изменений в трудовой кодекс по части платформенной занятости, за которые профсоюзы выступают в рамках Российской трехсторонней комиссии, может затронуть порядка 9,5 миллионов работающих россиян.

https://1prime.ru/20251022/mrot-863810861.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество