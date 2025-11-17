Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ФНПР оценили рост МРОТ с 2026 года - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251117/chernogaev-864609065.html
В ФНПР оценили рост МРОТ с 2026 года
В ФНПР оценили рост МРОТ с 2026 года - 17.11.2025, ПРАЙМ
В ФНПР оценили рост МРОТ с 2026 года
Рост минимального размера оплаты труда в России с 1 января 2026 года будет способствовать увеличению зарплат около 4,6 миллиона человек, сообщил председатель... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T14:33+0300
2025-11-17T14:33+0300
экономика
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/76269/03/762690357_0:108:2000:1233_1920x0_80_0_0_a3d88de6bbdf1662f9b1eb1d200facde.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Рост минимального размера оплаты труда в России с 1 января 2026 года будет способствовать увеличению зарплат около 4,6 миллиона человек, сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев. "Рассмотрен проект федерального закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона о минимальном размере оплаты труда. С 1 января 2026 года заработная плата вырастет благодаря этому у около 4,6 миллиона работников", - сказал Черногаев во время встречи с президентом России. Он отметил также, что в законодательстве установлена норма об опережающем росте МРОТ над темпами роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен, в этом году зарплата выросла у 4,2 миллиона россиян. По его словам, с 1 января этого года восстановление индексации пенсий работающих пенсионеров распространилось почти на 8 миллионов человек. Кроме того, принятие изменений в трудовой кодекс по части платформенной занятости, за которые профсоюзы выступают в рамках Российской трехсторонней комиссии, может затронуть порядка 9,5 миллионов работающих россиян.
https://1prime.ru/20251022/mrot-863810861.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76269/03/762690357_106:0:1894:1341_1920x0_80_0_0_06d0b9022b20fb5665aa9661d3e85c77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество
Экономика, РОССИЯ, Общество
14:33 17.11.2025
 
В ФНПР оценили рост МРОТ с 2026 года

Черногаев: у 4,6 миллиона россиян вырастут зарплаты за счет роста МРОТ

© РИА НовостиСнятие денег с банковской карты
Снятие денег с банковской карты - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Снятие денег с банковской карты. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Рост минимального размера оплаты труда в России с 1 января 2026 года будет способствовать увеличению зарплат около 4,6 миллиона человек, сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.
"Рассмотрен проект федерального закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона о минимальном размере оплаты труда. С 1 января 2026 года заработная плата вырастет благодаря этому у около 4,6 миллиона работников", - сказал Черногаев во время встречи с президентом России.
Он отметил также, что в законодательстве установлена норма об опережающем росте МРОТ над темпами роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен, в этом году зарплата выросла у 4,2 миллиона россиян. По его словам, с 1 января этого года восстановление индексации пенсий работающих пенсионеров распространилось почти на 8 миллионов человек.
Кроме того, принятие изменений в трудовой кодекс по части платформенной занятости, за которые профсоюзы выступают в рамках Российской трехсторонней комиссии, может затронуть порядка 9,5 миллионов работающих россиян.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Стало известно, насколько МРОТ превысит прожиточный минимум в 2026 году
22 октября, 17:13
 
ЭкономикаРОССИЯОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала