Девелопер "А101" пытается отсудить бренд у мэрии Химок

МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Девелоперская группа "А101" просит Суд по интеллектуальным правам аннулировать товарный знак, принадлежащий администрации городского округа Химки Московской области, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Речь идет о комбинированном знаке, представляющем собой "оригинальную композицию, состоящую из трех овалов кляксообразной формы разного размера, выполненных с частичным наложением друг на друга", говорится в заявке на регистрацию бренда. В центре композиции расположен "фантазийный словесный элемент "Химки. Город, в котором хочется жить". Знак был зарегистрирован Роспатентом в 2017 году для девяти классов товаров и трех классов услуг. Среди товаров, на которые распространяется его действие, - машины, двигатели, турбины, научные приборы и инструменты, транспортные средства, подъемники для горнолыжников, печатная продукция, изделия из кожи, мебель, одежда, обувь, головные уборы, игры, игрушки, кофе, чай, кондитерские изделия и т.д. Среди услуг – реклама, маркетинг, транспортировка, организация путешествий, авиаперевозки, воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий и другие. По мнению истца, правообладатель свой товарный знак не использует. Иск поступил в суд 5 ноября и пока оставлен без движения, поскольку отсутствует доказательство уплаты госпошлины. Устранить недостатки истец должен до 10 декабря. "А101" - один из крупнейших столичных девелоперов, специализируется на строительстве жилья в Новой Москве, также работает в Ленинградской области. Материнская компании застройщика – зарегистрированное в Калининградской области МКООО "Баламер", его учредители не раскрываются. "А101" (ранее - "Авгур Эстейт") принадлежала экс-сенатору и основному владельцу холдинга "Русагро" Вадиму Мошковичу и его партнеру. В 2015 году Мошкович продал компанию группе "Сафмар" Михаила Гуцериева.
