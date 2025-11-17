https://1prime.ru/20251117/developer--864619913.html

Девелопер "А101" пытается отсудить бренд у мэрии Химок

Девелопер "А101" пытается отсудить бренд у мэрии Химок - 17.11.2025, ПРАЙМ

Девелопер "А101" пытается отсудить бренд у мэрии Химок

Девелоперская группа "А101" просит Суд по интеллектуальным правам аннулировать товарный знак, принадлежащий администрации городского округа Химки Московской... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T17:33+0300

2025-11-17T17:33+0300

2025-11-17T17:33+0300

бизнес

недвижимость

россия

новая москва

ленинградская область

михаил гуцериев

а101

роспатент

русагро

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859948152_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31900793f264159b03a65512f3b19d24.jpg

МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Девелоперская группа "А101" просит Суд по интеллектуальным правам аннулировать товарный знак, принадлежащий администрации городского округа Химки Московской области, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Речь идет о комбинированном знаке, представляющем собой "оригинальную композицию, состоящую из трех овалов кляксообразной формы разного размера, выполненных с частичным наложением друг на друга", говорится в заявке на регистрацию бренда. В центре композиции расположен "фантазийный словесный элемент "Химки. Город, в котором хочется жить". Знак был зарегистрирован Роспатентом в 2017 году для девяти классов товаров и трех классов услуг. Среди товаров, на которые распространяется его действие, - машины, двигатели, турбины, научные приборы и инструменты, транспортные средства, подъемники для горнолыжников, печатная продукция, изделия из кожи, мебель, одежда, обувь, головные уборы, игры, игрушки, кофе, чай, кондитерские изделия и т.д. Среди услуг – реклама, маркетинг, транспортировка, организация путешествий, авиаперевозки, воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий и другие. По мнению истца, правообладатель свой товарный знак не использует. Иск поступил в суд 5 ноября и пока оставлен без движения, поскольку отсутствует доказательство уплаты госпошлины. Устранить недостатки истец должен до 10 декабря. "А101" - один из крупнейших столичных девелоперов, специализируется на строительстве жилья в Новой Москве, также работает в Ленинградской области. Материнская компании застройщика – зарегистрированное в Калининградской области МКООО "Баламер", его учредители не раскрываются. "А101" (ранее - "Авгур Эстейт") принадлежала экс-сенатору и основному владельцу холдинга "Русагро" Вадиму Мошковичу и его партнеру. В 2015 году Мошкович продал компанию группе "Сафмар" Михаила Гуцериева.

https://1prime.ru/20251114/ekonomika-864549470.html

новая москва

ленинградская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, россия, новая москва, ленинградская область, михаил гуцериев, а101, роспатент, русагро