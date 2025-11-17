https://1prime.ru/20251117/ek--864604534.html
ЕК улучшила прогноз роста мирового ВВП
ЕК улучшила прогноз роста мирового ВВП - 17.11.2025, ПРАЙМ
ЕК улучшила прогноз роста мирового ВВП
Еврокомиссия повысила прогноз роста мирового ВВП на текущий год до 3,1% с ожидавшихся весной 2,9%, говорится в новом докладе ЕК. | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T13:18+0300
2025-11-17T13:18+0300
2025-11-17T14:19+0300
экономика
мировая экономика
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ.Еврокомиссия повысила прогноз роста мирового ВВП на текущий год до 3,1% с ожидавшихся весной 2,9%, говорится в новом докладе ЕК.Прогноз роста на 2026 год также повышен - до 3,1% с 3% в весеннем докладе. А в 2027 году ожидается ускорение мирового экономического роста до 3,2%.В 2024 году, по данным Еврокомиссии, рост мирового ВВП составил 3,3%."В целом ожидается, что глобальный рост замедлится в 2025 году, а затем стабилизируется. В 2025 году негативное влияние тарифов США и повышенной политической неопределенности будет частично компенсировано высокой глобальной инвестиционной активностью в сфере искусственного интеллекта и благоприятными финансовыми условиями", - говорится в докладе.ЕК отмечает, что перспективы роста остаются крайне неопределенными с преобладанием отрицательных рисков. В частности, экономические последствия текущих тарифов и нетарифных ограничений, а также связанные с этим сбои в цепочках поставок могут оказаться более серьезными, чем ожидалось, указывается в прогнозе.
https://1prime.ru/20251117/tokio--864603270.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, ек
Экономика, Мировая экономика, ЕК
ЕК улучшила прогноз роста мирового ВВП
ЕК повысила прогноз роста мирового ВВП до 3,1%
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ.Еврокомиссия повысила прогноз роста мирового ВВП на текущий год до 3,1% с ожидавшихся весной 2,9%, говорится в новом докладе ЕК.
Прогноз роста на 2026 год также повышен - до 3,1% с 3% в весеннем докладе. А в 2027 году ожидается ускорение мирового экономического роста до 3,2%.
В 2024 году, по данным Еврокомиссии, рост мирового ВВП составил 3,3%.
"В целом ожидается, что глобальный рост замедлится в 2025 году, а затем стабилизируется. В 2025 году негативное влияние тарифов США
и повышенной политической неопределенности будет частично компенсировано высокой глобальной инвестиционной активностью в сфере искусственного интеллекта и благоприятными финансовыми условиями", - говорится в докладе.
ЕК
отмечает, что перспективы роста остаются крайне неопределенными с преобладанием отрицательных рисков. В частности, экономические последствия текущих тарифов и нетарифных ограничений, а также связанные с этим сбои в цепочках поставок могут оказаться более серьезными, чем ожидалось, указывается в прогнозе.
Назван богатейший город мира по уровню ВВП