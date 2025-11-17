ЕК улучшила прогноз роста мирового ВВП

https://1prime.ru/20251117/ek--864604534.html

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ.Еврокомиссия повысила прогноз роста мирового ВВП на текущий год до 3,1% с ожидавшихся весной 2,9%, говорится в новом докладе ЕК.Прогноз роста на 2026 год также повышен - до 3,1% с 3% в весеннем докладе. А в 2027 году ожидается ускорение мирового экономического роста до 3,2%.В 2024 году, по данным Еврокомиссии, рост мирового ВВП составил 3,3%."В целом ожидается, что глобальный рост замедлится в 2025 году, а затем стабилизируется. В 2025 году негативное влияние тарифов США и повышенной политической неопределенности будет частично компенсировано высокой глобальной инвестиционной активностью в сфере искусственного интеллекта и благоприятными финансовыми условиями", - говорится в докладе.ЕК отмечает, что перспективы роста остаются крайне неопределенными с преобладанием отрицательных рисков. В частности, экономические последствия текущих тарифов и нетарифных ограничений, а также связанные с этим сбои в цепочках поставок могут оказаться более серьезными, чем ожидалось, указывается в прогнозе.

