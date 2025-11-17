Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК улучшила прогноз роста мирового ВВП - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251117/ek--864604534.html
ЕК улучшила прогноз роста мирового ВВП
ЕК улучшила прогноз роста мирового ВВП - 17.11.2025, ПРАЙМ
ЕК улучшила прогноз роста мирового ВВП
Еврокомиссия повысила прогноз роста мирового ВВП на текущий год до 3,1% с ожидавшихся весной 2,9%, говорится в новом докладе ЕК. | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T13:18+0300
2025-11-17T14:19+0300
экономика
мировая экономика
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ.Еврокомиссия повысила прогноз роста мирового ВВП на текущий год до 3,1% с ожидавшихся весной 2,9%, говорится в новом докладе ЕК.Прогноз роста на 2026 год также повышен - до 3,1% с 3% в весеннем докладе. А в 2027 году ожидается ускорение мирового экономического роста до 3,2%.В 2024 году, по данным Еврокомиссии, рост мирового ВВП составил 3,3%."В целом ожидается, что глобальный рост замедлится в 2025 году, а затем стабилизируется. В 2025 году негативное влияние тарифов США и повышенной политической неопределенности будет частично компенсировано высокой глобальной инвестиционной активностью в сфере искусственного интеллекта и благоприятными финансовыми условиями", - говорится в докладе.ЕК отмечает, что перспективы роста остаются крайне неопределенными с преобладанием отрицательных рисков. В частности, экономические последствия текущих тарифов и нетарифных ограничений, а также связанные с этим сбои в цепочках поставок могут оказаться более серьезными, чем ожидалось, указывается в прогнозе.
https://1prime.ru/20251117/tokio--864603270.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ек
Экономика, Мировая экономика, ЕК
13:18 17.11.2025 (обновлено: 14:19 17.11.2025)
 
ЕК улучшила прогноз роста мирового ВВП

ЕК повысила прогноз роста мирового ВВП до 3,1%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ.Еврокомиссия повысила прогноз роста мирового ВВП на текущий год до 3,1% с ожидавшихся весной 2,9%, говорится в новом докладе ЕК.
Прогноз роста на 2026 год также повышен - до 3,1% с 3% в весеннем докладе. А в 2027 году ожидается ускорение мирового экономического роста до 3,2%.
В 2024 году, по данным Еврокомиссии, рост мирового ВВП составил 3,3%.
"В целом ожидается, что глобальный рост замедлится в 2025 году, а затем стабилизируется. В 2025 году негативное влияние тарифов США и повышенной политической неопределенности будет частично компенсировано высокой глобальной инвестиционной активностью в сфере искусственного интеллекта и благоприятными финансовыми условиями", - говорится в докладе.
ЕК отмечает, что перспективы роста остаются крайне неопределенными с преобладанием отрицательных рисков. В частности, экономические последствия текущих тарифов и нетарифных ограничений, а также связанные с этим сбои в цепочках поставок могут оказаться более серьезными, чем ожидалось, указывается в прогнозе.
Район Минато в Токио - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Назван богатейший город мира по уровню ВВП
12:58
 
ЭкономикаМировая экономикаЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала