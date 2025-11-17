https://1prime.ru/20251117/ek--864604784.html

Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП России

Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП России - 17.11.2025, ПРАЙМ

Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП России

Еврокомиссия (ЕК) понизила ожидания по росту экономики России на текущий год и теперь ждет увеличения ВВП страны на 0,8% против весенней оценки в 1,7%, следует... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T13:25+0300

2025-11-17T13:25+0300

2025-11-17T13:25+0300

экономика

мировая экономика

рф

ек

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) понизила ожидания по росту экономики России на текущий год и теперь ждет увеличения ВВП страны на 0,8% против весенней оценки в 1,7%, следует из обновлённого прогноза ЕК. Прогноз на 2026 год также понижен - теперь ожидается рост на 1,1% против 1,2% в весеннем прогнозе. В 2027 году ожидается увеличение ВВП РФ на 1,2%. По данным Росстата, ВВП России в 2024 году вырос на 4,3%. Сейчас идет плановый и прогнозируемый процесс охлаждения экономики - как неоднократно заявляли власти РФ, это неизбежно после перегрева. Минэкономразвития в конце сентября ввиду постепенного охлаждения экономики понизило прогноз роста ВВП РФ на текущий год до 1%, на 2026 год - до 1,3%. При этом уже в 2027 году министерство ожидает ускорения роста до 2,8%.

https://1prime.ru/20251117/tokio--864603270.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, рф, ек, росстат