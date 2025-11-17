Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП России - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251117/ek--864604784.html
Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП России
Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП России - 17.11.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП России
Еврокомиссия (ЕК) понизила ожидания по росту экономики России на текущий год и теперь ждет увеличения ВВП страны на 0,8% против весенней оценки в 1,7%, следует... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T13:25+0300
2025-11-17T13:25+0300
экономика
мировая экономика
рф
ек
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) понизила ожидания по росту экономики России на текущий год и теперь ждет увеличения ВВП страны на 0,8% против весенней оценки в 1,7%, следует из обновлённого прогноза ЕК. Прогноз на 2026 год также понижен - теперь ожидается рост на 1,1% против 1,2% в весеннем прогнозе. В 2027 году ожидается увеличение ВВП РФ на 1,2%. По данным Росстата, ВВП России в 2024 году вырос на 4,3%. Сейчас идет плановый и прогнозируемый процесс охлаждения экономики - как неоднократно заявляли власти РФ, это неизбежно после перегрева. Минэкономразвития в конце сентября ввиду постепенного охлаждения экономики понизило прогноз роста ВВП РФ на текущий год до 1%, на 2026 год - до 1,3%. При этом уже в 2027 году министерство ожидает ускорения роста до 2,8%.
https://1prime.ru/20251117/tokio--864603270.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_0a9c1f283f1ee7616f766e9c1f95fe43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, рф, ек, росстат
Экономика, Мировая экономика, РФ, ЕК, Росстат
13:25 17.11.2025
 
Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП России

ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП России до 0,8%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕС
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) понизила ожидания по росту экономики России на текущий год и теперь ждет увеличения ВВП страны на 0,8% против весенней оценки в 1,7%, следует из обновлённого прогноза ЕК.
Прогноз на 2026 год также понижен - теперь ожидается рост на 1,1% против 1,2% в весеннем прогнозе. В 2027 году ожидается увеличение ВВП РФ на 1,2%.
По данным Росстата, ВВП России в 2024 году вырос на 4,3%. Сейчас идет плановый и прогнозируемый процесс охлаждения экономики - как неоднократно заявляли власти РФ, это неизбежно после перегрева.
Минэкономразвития в конце сентября ввиду постепенного охлаждения экономики понизило прогноз роста ВВП РФ на текущий год до 1%, на 2026 год - до 1,3%. При этом уже в 2027 году министерство ожидает ускорения роста до 2,8%.
Район Минато в Токио - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Назван богатейший город мира по уровню ВВП
12:58
 
ЭкономикаМировая экономикаРФЕКРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала