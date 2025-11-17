ЕК улучшила прогноз роста ВВП Евросоюза

https://1prime.ru/20251117/ek-864604093.html

экономика

мировая экономика

ес

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Европейская комиссия в своем осеннем прогнозе улучшила прогноз по росту ВВП Евросоюза на 2025 год до 1,4% с ожидавшихся весной 1,1%, а еврозоны - до 1,3% с 0,9%, следует из обнародованного в понедельник документа. На 2026 год ожидается рост экономики Евросоюза до 1,4% с 1,5%, прогнозировавшихся весной, а еврозоны - до 1,2% с 1,4% ранее весной.

