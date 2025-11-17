Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК улучшила прогноз роста ВВП Евросоюза - 17.11.2025, ПРАЙМ
Европейская комиссия в своем осеннем прогнозе улучшила прогноз по росту ВВП Евросоюза на 2025 год до 1,4% с ожидавшихся весной 1,1%, а еврозоны - до 1,3% с... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T13:12+0300
2025-11-17T13:18+0300
экономика
мировая экономика
ес
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Европейская комиссия в своем осеннем прогнозе улучшила прогноз по росту ВВП Евросоюза на 2025 год до 1,4% с ожидавшихся весной 1,1%, а еврозоны - до 1,3% с 0,9%, следует из обнародованного в понедельник документа. На 2026 год ожидается рост экономики Евросоюза до 1,4% с 1,5%, прогнозировавшихся весной, а еврозоны - до 1,2% с 1,4% ранее весной.
13:12 17.11.2025 (обновлено: 13:18 17.11.2025)
 
ЕК улучшила прогноз роста ВВП Евросоюза

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Европейская комиссия в своем осеннем прогнозе улучшила прогноз по росту ВВП Евросоюза на 2025 год до 1,4% с ожидавшихся весной 1,1%, а еврозоны - до 1,3% с 0,9%, следует из обнародованного в понедельник документа.
На 2026 год ожидается рост экономики Евросоюза до 1,4% с 1,5%, прогнозировавшихся весной, а еврозоны - до 1,2% с 1,4% ранее весной.
