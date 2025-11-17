https://1prime.ru/20251117/ek-864604093.html
ЕК улучшила прогноз роста ВВП Евросоюза
ЕК улучшила прогноз роста ВВП Евросоюза - 17.11.2025, ПРАЙМ
ЕК улучшила прогноз роста ВВП Евросоюза
Европейская комиссия в своем осеннем прогнозе улучшила прогноз по росту ВВП Евросоюза на 2025 год до 1,4% с ожидавшихся весной 1,1%, а еврозоны - до 1,3% с... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T13:12+0300
2025-11-17T13:12+0300
2025-11-17T13:18+0300
экономика
мировая экономика
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/66/841256674_0:65:2400:1415_1920x0_80_0_0_420b6b62b084651188d74c3096a53f19.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Европейская комиссия в своем осеннем прогнозе улучшила прогноз по росту ВВП Евросоюза на 2025 год до 1,4% с ожидавшихся весной 1,1%, а еврозоны - до 1,3% с 0,9%, следует из обнародованного в понедельник документа. На 2026 год ожидается рост экономики Евросоюза до 1,4% с 1,5%, прогнозировавшихся весной, а еврозоны - до 1,2% с 1,4% ранее весной.
https://1prime.ru/20251117/tokio--864603270.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/66/841256674_513:0:2400:1415_1920x0_80_0_0_12ce0bbc0d6920ed3efc1f5fe8102e9d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, ес
Экономика, Мировая экономика, ЕС
ЕК улучшила прогноз роста ВВП Евросоюза
ЕК повысила прогноз роста экономики ЕС на 2025 год до 1,4%