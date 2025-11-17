https://1prime.ru/20251117/ek-864614692.html
СМИ сообщили о срочном призыве фон дер Ляйен по Украине
СМИ сообщили о срочном призыве фон дер Ляйен по Украине
2025-11-17T15:30+0300
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила письмо лидерам стран ЕС с предложениями по поддержке Украины, призывая их срочно принять решение, сообщает Reuters."Теперь будет крайне важно быстро достичь четких договоренностей о том, как обеспечить необходимое финансирование для Украины, которые будут согласованы на следующем заседании Европейского совета в декабре", — говорится в ее письме.В статье указаны три предложенных глава ЕК варианта финансирования: помощь в виде грантов от стран-членов, заимствование денег ЕС на финансовых рынках для предоставления кредита, либо кредит, который будет обеспечен замороженными российскими активами.Европейская комиссия настойчиво стремится к согласию стран ЕС на использование российских активов в пользу Киева. Вопрос касается суммы порядка 140 миллиардов евро в форме специального "репарационного кредита", который Украина должна будет вернуть после конфликта и при условии "выплаты ей Москвой компенсации". Пока Бельгия не дала согласие на такое использование российских активов.В Москве назвали заморозку этих активов кражей, а идеи репараций представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала как оторванные от реальности.
