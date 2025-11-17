Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о срочном призыве фон дер Ляйен по Украине - 17.11.2025
СМИ сообщили о срочном призыве фон дер Ляйен по Украине
СМИ сообщили о срочном призыве фон дер Ляйен по Украине - 17.11.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о срочном призыве фон дер Ляйен по Украине
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила письмо лидерам стран ЕС с предложениями по поддержке Украины, призывая их срочно принять решение,... | 17.11.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504170_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8bd5e1335f743a2b034afea5cc3c5c8.jpg
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила письмо лидерам стран ЕС с предложениями по поддержке Украины, призывая их срочно принять решение, сообщает Reuters."Теперь будет крайне важно быстро достичь четких договоренностей о том, как обеспечить необходимое финансирование для Украины, которые будут согласованы на следующем заседании Европейского совета в декабре", — говорится в ее письме.В статье указаны три предложенных глава ЕК варианта финансирования: помощь в виде грантов от стран-членов, заимствование денег ЕС на финансовых рынках для предоставления кредита, либо кредит, который будет обеспечен замороженными российскими активами.Европейская комиссия настойчиво стремится к согласию стран ЕС на использование российских активов в пользу Киева. Вопрос касается суммы порядка 140 миллиардов евро в форме специального "репарационного кредита", который Украина должна будет вернуть после конфликта и при условии "выплаты ей Москвой компенсации". Пока Бельгия не дала согласие на такое использование российских активов.В Москве назвали заморозку этих активов кражей, а идеи репараций представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала как оторванные от реальности.
мировая экономика, украина, москва, киев, мария захарова, урсула фон дер ляйен, ек, reuters, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, МОСКВА, Киев, Мария Захарова, Урсула фон дер Ляйен, ЕК, Reuters, ЕС
СМИ сообщили о срочном призыве фон дер Ляйен по Украине

Reuters: фон дер Ляйен отправила странам ЕС письмо с планом помощи Украине

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Pascal Bastien
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила письмо лидерам стран ЕС с предложениями по поддержке Украины, призывая их срочно принять решение, сообщает Reuters.
"Теперь будет крайне важно быстро достичь четких договоренностей о том, как обеспечить необходимое финансирование для Украины, которые будут согласованы на следующем заседании Европейского совета в декабре", — говорится в ее письме.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
"Поразительно". В Великобритании заявили о войне с Россией
13:55
В статье указаны три предложенных глава ЕК варианта финансирования: помощь в виде грантов от стран-членов, заимствование денег ЕС на финансовых рынках для предоставления кредита, либо кредит, который будет обеспечен замороженными российскими активами.
Европейская комиссия настойчиво стремится к согласию стран ЕС на использование российских активов в пользу Киева. Вопрос касается суммы порядка 140 миллиардов евро в форме специального "репарационного кредита", который Украина должна будет вернуть после конфликта и при условии "выплаты ей Москвой компенсации". Пока Бельгия не дала согласие на такое использование российских активов.
В Москве назвали заморозку этих активов кражей, а идеи репараций представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала как оторванные от реальности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Орбан отреагировал на обвинения в том, что он троянский конь Путина
11:27
 
