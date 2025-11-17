Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Покупатели в России становятся все более рациональными, тщательно планируют покупки и требуют прозрачности скидок, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. "В 2025 году покупатели становятся все более рациональными: они тщательно планируют покупки, требуют от маркетплейсов честности и прозрачности скидок, а мобильные устройства окончательно превращаются в их главный инструмент для шопинга", - сказал Щербаченко. Эксперт отметил, что потребители постепенно становятся более осознанными, снижают количество импульсивных покупок и более тщательно подходят к выбору товаров, сравнивая предложения перед покупкой. По его словам, многие покупатели планируют свои покупки заранее, потребители в последние годы планируют покупки более чем за неделю до распродажи. "Наиболее популярными являются следующие категории покупок: одежда и обувь - 44%, товары для дома - 34% и технику - 28%. Женщины чаще покупают одежду, обувь и аксессуары - 51% против 36% у мужчин. Мужчины чаще выбирают товары для детей - 19%. Также мужчины чаще тратятся на технику и электронику - 36%, чем женщины - 20%", - рассказал он. Эксперт подчеркнул, что реклама все еще играет значительную роль в принятии решения о крупной покупке. "Доминирует мобильный шопинг: смартфоны - основное устройство для интернет покупок. В 2025 году через них в сеть выходят 95,5% интернет-пользователей. Требование честных скидок: покупатели существенно до начала распродаж начинают анализировать цены. Гиперперсонализация: компании все чаще формируют индивидуальные подборки товаров на основе прошлых покупок и интересов пользователей. Например, если клиент ранее интересовался определенным товаром, ему могут предложить на него специальную цену", - добавил Щербаченко.
03:20 17.11.2025 (обновлено: 03:45 17.11.2025)
 
Эксперт отметил рациональность покупателей на маркетплейсах

Доцент Щербаченко: покупатели на маркетплейсах становятся все более рациональными

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Покупатели в России становятся все более рациональными, тщательно планируют покупки и требуют прозрачности скидок, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"В 2025 году покупатели становятся все более рациональными: они тщательно планируют покупки, требуют от маркетплейсов честности и прозрачности скидок, а мобильные устройства окончательно превращаются в их главный инструмент для шопинга", - сказал Щербаченко.
Эксперт отметил, что потребители постепенно становятся более осознанными, снижают количество импульсивных покупок и более тщательно подходят к выбору товаров, сравнивая предложения перед покупкой. По его словам, многие покупатели планируют свои покупки заранее, потребители в последние годы планируют покупки более чем за неделю до распродажи.
"Наиболее популярными являются следующие категории покупок: одежда и обувь - 44%, товары для дома - 34% и технику - 28%. Женщины чаще покупают одежду, обувь и аксессуары - 51% против 36% у мужчин. Мужчины чаще выбирают товары для детей - 19%. Также мужчины чаще тратятся на технику и электронику - 36%, чем женщины - 20%", - рассказал он.
Эксперт подчеркнул, что реклама все еще играет значительную роль в принятии решения о крупной покупке.
"Доминирует мобильный шопинг: смартфоны - основное устройство для интернет покупок. В 2025 году через них в сеть выходят 95,5% интернет-пользователей. Требование честных скидок: покупатели существенно до начала распродаж начинают анализировать цены. Гиперперсонализация: компании все чаще формируют индивидуальные подборки товаров на основе прошлых покупок и интересов пользователей. Например, если клиент ранее интересовался определенным товаром, ему могут предложить на него специальную цену", - добавил Щербаченко.
 
