Доля рубля в российском экспорте почти достигла рекордных 60 процентов

Доля рубля в российском экспорте почти достигла рекордных 60 процентов

2025-11-17T18:18+0300

МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Доля рубля в расчетах за экспорт России в сентябре почти достигла рекордных 60%, в основном за счет значительного роста в операциях азиатских стран, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ РФ. Так, в начале осени удельный вес национальной валюты в оплате российского экспорта подскочил до максимальных за все время 59,6% против 56,6% месяцем ранее. Основная причина – значительное увеличение доли рубля в расчетах с Азией – сразу до рекордных 57,9% с августовских 54,8%. В других регионах использование рубля в расчетах за российские товары также выросло – на 17,1 процентного пункта в Африке (87,4%), на 0,9 процентного пункта в Америке (41,8%) и на 0,4 процентного пункта в Европе. Исключениями стали Карибский бассейн (-0,8 процентного пункта, 97%) и Океания (-2,8 процентного пункта, 88,9%). Доля рубля в расчетах России за иностранные товары в сентябре также подросла – до 54,6% с 54,2% в августе. А вот доля "токсичных" валют рухнула до минимума за все время – всего 13,2% против 15,5% годом ранее.

