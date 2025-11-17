В "Эн+" рассказали, когда могут начать строить новые ГЭС в России

https://1prime.ru/20251117/en-864595469.html

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Строительство новых гидроэлектростанций в России, в том числе Тельмамской ГЭС, может быть начато только после принятия решений о механизмах финансирования и возврата инвестиций, заявили РИА Новости в пресс-службе "Эн+ Груп". В компании отметили, что проект Тельмамской ГЭС находится в предварительной проработке. Предпроектные работы в отношении нее были выполнены в 2021 году: подготовлено технико-экономическое обоснование и схема выдачи мощности, актуализированы компоновочное решения, разработан план организации строительства, проработаны архитектурные, организационные и прочие технические решения. "Большие гидроэлектростанции являются капиталоёмкими объектами с длительными сроками реализации, поэтому их строительство, в том числе Тельмамской ГЭС, может быть начато только после принятия решений о механизмах финансирования и возврата инвестиций", - сказали в "Эн+". "Системный оператор" в начале ноября опубликовал доработанный по итогам общественного обсуждения проект Схемы и программы развития энергосистем России (СиПР) на 2026-2031 годы. Теперь территории с прогнозируемым дефицитом разделены на две группы. Помимо регионов с прогнозируемым дефицитом выделены зоны "перспективного дефицита", которые могут появиться, если не будут реализованы мероприятия, предусмотренные Генсхемой размещения объектов электроэнергетики. К таким зонам, в частности, отнесено Северо-Байкальское энергетическое кольцо, включающее часть районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Там для избежания энергодефицита необходимо построить Тельмамскую ГЭС на 450 МВт до 2031 года. Однако ее строительство еще не начато.

