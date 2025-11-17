https://1prime.ru/20251117/fas--864599871.html

ФАС выявила признаки картеля в сфере капремонта зданий на Алтае

ФАС выявила признаки картеля в сфере капремонта зданий на Алтае

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля в сфере капитального ремонта зданий в Алтайском крае и Республике Алтай на сумму свыше 2,2 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве. "ФАС выявила признаки картеля в сфере капитального ремонта зданий на сумму более 2,2 миллиарда рублей. Торги проходили на выполнение работ в Алтайском крае и Республике Алтай", - говорится в сообщении. Отмечается, что ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении нескольких ООО - "Стройград", "Жилсервис", "Спецстройинжениринг", "Технологии защиты", "Ледсвет" и "Алтайстрой". Также участники предполагаемого картеля использовали единую инфраструктуру при подготовке и участии в торгах и совместно исполняли контракты, которые включали выполнение работ, строительный контроль, авторский и технический надзор. "Они подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения при проведении 23 аукционов на общую сумму 2 265 137 569 рублей", - отметили в ФАС. Помимо этого, ФАС также усматривает признаки заключения антиконкурентного соглашения с одним из заказчиков торгов. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ).

