ФАС выявила признаки картеля в сфере капремонта зданий на Алтае - 17.11.2025
ФАС выявила признаки картеля в сфере капремонта зданий на Алтае
ФАС выявила признаки картеля в сфере капремонта зданий на Алтае - 17.11.2025
ФАС выявила признаки картеля в сфере капремонта зданий на Алтае
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля в сфере капитального ремонта зданий в Алтайском крае и Республике Алтай на сумму свыше... | 17.11.2025
Новости
россия, рф, фас рф
РОССИЯ, РФ, ФАС РФ
11:06 17.11.2025
 
ФАС выявила признаки картеля в сфере капремонта зданий на Алтае

На Алтае нашли признаки картеля в сфере капремонта зданий на 2,2 миллиарда рублей

© РИА НовостиЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля в сфере капитального ремонта зданий в Алтайском крае и Республике Алтай на сумму свыше 2,2 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве.
"ФАС выявила признаки картеля в сфере капитального ремонта зданий на сумму более 2,2 миллиарда рублей. Торги проходили на выполнение работ в Алтайском крае и Республике Алтай", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении нескольких ООО - "Стройград", "Жилсервис", "Спецстройинжениринг", "Технологии защиты", "Ледсвет" и "Алтайстрой".
Также участники предполагаемого картеля использовали единую инфраструктуру при подготовке и участии в торгах и совместно исполняли контракты, которые включали выполнение работ, строительный контроль, авторский и технический надзор.
"Они подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения при проведении 23 аукционов на общую сумму 2 265 137 569 рублей", - отметили в ФАС.
Помимо этого, ФАС также усматривает признаки заключения антиконкурентного соглашения с одним из заказчиков торгов. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ).
