https://1prime.ru/20251117/finljandija-864590561.html

На севере Финляндии начинаются артиллерийские учения

На севере Финляндии начинаются артиллерийские учения - 17.11.2025, ПРАЙМ

На севере Финляндии начинаются артиллерийские учения

Артиллерийские учения с участием более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц техники начинаются на севере Финляндии в 100 километрах от российской границы в... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T00:25+0300

2025-11-17T00:25+0300

2025-11-17T00:25+0300

общество

экономика

россия

финляндия

европа

польша

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864590561.jpg?1763328339

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Артиллерийские учения с участием более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц техники начинаются на севере Финляндии в 100 километрах от российской границы в понедельник. Как ранее сообщали финские сухопутные силы, учения под названием Northern Strike 225 пройдут на крупнейшем в западной Европе полигоне "Роваярви" в Лапландии до 25 ноября. Полигон располагается примерно в 100 километрах от российской границы. В маневрах примут участие 2,2 тысячи военнослужащих, включая подразделение из Польши, и около 500 единиц техники. Целью учений является отработка возможностей артиллерии в сложных условиях ранней зимы, а также отработка взаимодействия различных уровней управления и артиллерийского огня. Первый этап артиллерийских учений под названием Northern Spike 25 прошел на том же полигоне с 8 по 16 ноября. В нем было задействовано около 200 военнослужащих. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в феврале рассказал РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений. На 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

финляндия

европа

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, финляндия, европа, польша, владимир путин, нато