Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Fitch сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне ограниченного дефолта - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251117/fitch--864598734.html
Fitch сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне ограниченного дефолта
Fitch сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне ограниченного дефолта - 17.11.2025, ПРАЙМ
Fitch сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне ограниченного дефолта
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T10:01+0300
2025-11-17T10:01+0300
экономика
финансы
мировая экономика
украина
fitch ratings
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861194474_63:0:3137:1729_1920x0_80_0_0_a066a885c62b32e5622e27f8f3ed87bd.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD"), сообщается в релизе агентства. "Fitch Ratings подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD")", - говорится в публикации. Агентство традиционно не присваивает прогнозы суверенным рейтингам уровня "CCC+" и ниже. Долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на уровне "ССС+". Краткосрочные рейтинги Украины в обеих валютах остались на уровне "C", рейтинг странового потолка - на уровне "B-". По мнению аналитиков агентства, Украина продолжает проходить процесс более широкой реструктуризации. Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте останется на текущем уровне до тех пор, пока Украина не нормализует отношения со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов, отмечается в сообщении агентства. Ранее в ноябре украинское министерство финансов сообщило, что переговоры Украины с комитетом владельцев ВВП-варрантов о реструктуризации долга завершились без соглашения, переговоры прекращены. Отмечалось, что представители Украины с 16 октября по 5 ноября провели серию переговоров с комитетом держателей ВВП-варрантов, в ходе которых стороны безрезультатно дважды обменялись предложениями об их реструктуризации.
https://1prime.ru/20251117/aktivy-864595545.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861194474_447:0:2752:1729_1920x0_80_0_0_cb1d28a9d83588dc380a61ffa17050b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, украина, fitch ratings
Экономика, Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, Fitch Ratings
10:01 17.11.2025
 
Fitch сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне ограниченного дефолта

Fitch подтвердило рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне «RD»

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип агентства Fitch Ratings
Логотип агентства Fitch Ratings - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Логотип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD"), сообщается в релизе агентства.
"Fitch Ratings подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD")", - говорится в публикации.
Агентство традиционно не присваивает прогнозы суверенным рейтингам уровня "CCC+" и ниже.
Долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на уровне "ССС+". Краткосрочные рейтинги Украины в обеих валютах остались на уровне "C", рейтинг странового потолка - на уровне "B-".
По мнению аналитиков агентства, Украина продолжает проходить процесс более широкой реструктуризации. Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте останется на текущем уровне до тех пор, пока Украина не нормализует отношения со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов, отмечается в сообщении агентства.
Ранее в ноябре украинское министерство финансов сообщило, что переговоры Украины с комитетом владельцев ВВП-варрантов о реструктуризации долга завершились без соглашения, переговоры прекращены.
Отмечалось, что представители Украины с 16 октября по 5 ноября провели серию переговоров с комитетом держателей ВВП-варрантов, в ходе которых стороны безрезультатно дважды обменялись предложениями об их реструктуризации.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
СМИ: Европа резко отвернулась от Украины ради России
07:31
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаУКРАИНАFitch Ratings
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала