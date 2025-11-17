https://1prime.ru/20251117/fitch--864598734.html
Fitch сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне ограниченного дефолта
2025-11-17T10:01+0300
экономика
финансы
мировая экономика
украина
fitch ratings
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861194474_63:0:3137:1729_1920x0_80_0_0_a066a885c62b32e5622e27f8f3ed87bd.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD"), сообщается в релизе агентства. "Fitch Ratings подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD")", - говорится в публикации. Агентство традиционно не присваивает прогнозы суверенным рейтингам уровня "CCC+" и ниже. Долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на уровне "ССС+". Краткосрочные рейтинги Украины в обеих валютах остались на уровне "C", рейтинг странового потолка - на уровне "B-". По мнению аналитиков агентства, Украина продолжает проходить процесс более широкой реструктуризации. Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте останется на текущем уровне до тех пор, пока Украина не нормализует отношения со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов, отмечается в сообщении агентства. Ранее в ноябре украинское министерство финансов сообщило, что переговоры Украины с комитетом владельцев ВВП-варрантов о реструктуризации долга завершились без соглашения, переговоры прекращены. Отмечалось, что представители Украины с 16 октября по 5 ноября провели серию переговоров с комитетом держателей ВВП-варрантов, в ходе которых стороны безрезультатно дважды обменялись предложениями об их реструктуризации.
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861194474_447:0:2752:1729_1920x0_80_0_0_cb1d28a9d83588dc380a61ffa17050b4.jpg
