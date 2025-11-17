https://1prime.ru/20251117/gaz--864599661.html

Биржевые цены на газ в Европе слабо растут в понедельник утром

2025-11-17T10:42+0300

МОСКВА,17 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник в начале торгов показывают слабую положительную динамику, несколько отрываясь от отметки в 378 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 378,8 доллара (+0,8%). А по состоянию на 10.18 мск их стоимость составляет 378,3 доллара (+0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 375,7 долларов за тысячу кубометров. При этом в прошлый осенне-зимний период, еще в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

