В ГД внесут проект о дополнительной гарантии мобилизованным при сокращении

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект о предоставлении мобилизованным дополнительной гарантии при сокращении, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 179 Трудового кодекса Российской Федерации" разработан в целях установления дополнительной социальной гарантии для граждан, принимавших участие в выполнении задач в условиях специального периода (в период мобилизации, военного положения, в военное время)", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на установление дополнительного социального права для граждан, участвовавших в выполнении задач в условиях мобилизации, военного положения или военного времени. Предлагается закрепить за ними преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата. В документе отмечается, что статья 179 Трудового кодекса уже содержит ряд гарантий для отдельных категорий работников, включая инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и родителей несовершеннолетних детей, если второй родитель проходит военную службу по мобилизации или контракту. Вместе с тем уточняется, что действующая редакция статьи не распространяет эти гарантии на работников, которые вернулись к прежнему работодателю после приостановления трудового договора из-за призыва по мобилизации, направления в войска нацгвардии или заключения контракта с Минобороны. "К сожалению, действующий Трудовой кодекс не распространяет меры соцподдержки участников СВО на вернувшихся к прежней работе после приостановления трудового договора в связи с призывом на военную службу", - сказал Нилов. Он отметил, что у бойцов должен быть максимум социальных гарантий, в том числе в сфере трудовых отношений. "Разработан и подготовлен к внесению законопроект, устраняющий эту несправедливость через предоставление всем перечисленным категориям преимущественного права на оставление на работе при сокращении численности или штата сотрудников", - добавил глава думского комитета.

