https://1prime.ru/20251117/gd-864591137.html

В ГД предложили не включать выходные дни в число календарных дней отпуска

В ГД предложили не включать выходные дни в число календарных дней отпуска - 17.11.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили не включать выходные дни в число календарных дней отпуска

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается не... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T01:22+0300

2025-11-17T01:22+0300

2025-11-17T01:22+0300

общество

бизнес

экономика

рф

леонид слуцкий

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864591137.jpg?1763331774

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменение предлагается внести в статью 120 Трудового кодекса РФ. В документе отмечается, что, согласно действующему трудовому законодательству, продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. По соглашению сторон отпуск может быть разделен на части, обязательным условием является то, что одна из этих частей должна быть не менее 14 календарных дней, что включает как рабочие, так и выходные дни. "Законопроектом предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска", - сказано в пояснительной записке. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, в настоящее время сотрудникам обещано 28 полноценных дней для отдыха, решения бытовых вопросов и восстановления сил, но по факту часть от этого времени - итак выходные дни, положенные каждому трудящемуся по закону. "Исчисляя отпуска в календарных днях, а не в рабочих, мы приходим к тому, что отгулять весь положенный срок трудовых каникул, не съедая его и без того выходными сутками, просто невозможно", - отметил он. По словам Слуцкого, нет ничего удивительного в том, что люди не приходят в восторг от необходимости хотя бы один раз в год уходить в отпуск сразу на 14 дней, ведь "как ни крути, выходные дни войдут в этот период и будут оплачены, как рабочие". Авторы инициативы отмечают, что реализация законопроекта позволит работникам использовать гарантированные 28 дней отпуска, а также дополнительные отпускные оплачиваемые дни более рационально и с большей пользой для себя, что в полной мере соответствует целям трудового законодательства и принципам социального государства.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, рф, леонид слуцкий