https://1prime.ru/20251117/gd-864592358.html
2025-11-17T04:20+0300
2025-11-17T04:20+0300
Общество , КПРФ, Госдума
04:20 17.11.2025
 
В ГД внесут проект об отмене моратория на проверки управляющих компаний

В ГД внесут проект об отмене моратория на проверки управляющих компаний

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесут в Думу законопроект об отмене моратория на проверки управляющих компаний (УК) при поступлении многочисленных жалоб граждан или организаций, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта выступили депутаты Госдумы от КПРФ Юрий Афонин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов.
Как уточнили РИА Новости в партии КПРФ, проект будет внесен в понедельник. Поправки вносятся в статью 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Согласно проекту, временный запрет на плановые проверки управляющих компаний прекращает действовать при поступлении многочисленных обращений граждан или организаций, а также информации от госорганов и органов местного самоуправления, СМИ, интернета и государственных информационных систем, если такие сигналы поступают в течение одного месяца. Мораторий может быть снят и в случае выявления нарушений обязательных требований органами жилищного контроля.
"Мы фиксируем резкий рост жалоб граждан на работу управляющих компаний. Отсутствие регулярного контроля приводит к тому, что люди сталкиваются с системными проблемами: некачественными коммунальными услугами, нарушениями в содержании домов. Сегодня у граждан остаётся один инструмент защиты — обращение в жилищную инспекцию. Но процедура длительная, сопровождается бюрократией, а жалобы часто не решаются оперативно. В результате люди продолжают жить в условиях, которые нередко представляют опасность", — сказал РИА Новости Афонин.
По словам первого зампреда ЦК КПРФ, необходимость законопроекта продиктована ситуацией, в которой оказались жильцы многих домов.
 
