https://1prime.ru/20251117/germanija-864593507.html
В Германии оценили перспективы нормализации отношений с Россией
В Германии оценили перспективы нормализации отношений с Россией - 17.11.2025, ПРАЙМ
В Германии оценили перспективы нормализации отношений с Россией
Российско-германские отношения могут быть нормализованы, и важным элементом этого станет "Северный поток 2", заявил РИА Новости глава Немецкого совета за... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T05:48+0300
2025-11-17T05:48+0300
2025-11-17T05:48+0300
газ
энергетика
экономика
германия
москва
сша
северный поток - 2
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864593507.jpg?1763347681
СИРИУС, 17 ноября – ПРАЙМ. Российско-германские отношения могут быть нормализованы, и важным элементом этого станет "Северный поток 2", заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Я думаю, что после СВО Россия и Германия снова смогут иметь нормальные отношения. Это продлится еще несколько лет, но я считаю, что важным элементом этого (сотрудничества - ред.) станет "Северный поток 2", - сказал политик на полях симпозиума "БРИКС-Европа".
По его словам, Германия должна задуматься над вопросом выгодного получения энергоресурсов, ведь только Москва на протяжении десятилетий была надежным поставщиком, а закупки топлива у США и Катара являются крайне дорогостоящими.
"Наша немецкая экономика переживает кризис. И решение проблемы может быть найдено только совместно с Россией. Я думаю, наличие российско-немецкого трубопровода является лучшим мирным проектом", - резюмировал он.
15 ноября на федеральной территории Сириус прошел Международный симпозиум в формате "БРИКС-Европа". В ходе мероприятия парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы обсудили перспективы сближения позиций их государств на международной арене.
германия
москва
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, германия, москва, сша, северный поток - 2
Газ, Энергетика, Экономика, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, США, Северный поток - 2
В Германии оценили перспективы нормализации отношений с Россией
Немецкий политик Нимайер: отношения России и Германии могут быть нормализованы
СИРИУС, 17 ноября – ПРАЙМ. Российско-германские отношения могут быть нормализованы, и важным элементом этого станет "Северный поток 2", заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Я думаю, что после СВО Россия и Германия снова смогут иметь нормальные отношения. Это продлится еще несколько лет, но я считаю, что важным элементом этого (сотрудничества - ред.) станет "Северный поток 2", - сказал политик на полях симпозиума "БРИКС-Европа".
По его словам, Германия должна задуматься над вопросом выгодного получения энергоресурсов, ведь только Москва на протяжении десятилетий была надежным поставщиком, а закупки топлива у США и Катара являются крайне дорогостоящими.
"Наша немецкая экономика переживает кризис. И решение проблемы может быть найдено только совместно с Россией. Я думаю, наличие российско-немецкого трубопровода является лучшим мирным проектом", - резюмировал он.
15 ноября на федеральной территории Сириус прошел Международный симпозиум в формате "БРИКС-Европа". В ходе мероприятия парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы обсудили перспективы сближения позиций их государств на международной арене.