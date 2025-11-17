https://1prime.ru/20251117/germanija-864593507.html

В Германии оценили перспективы нормализации отношений с Россией

В Германии оценили перспективы нормализации отношений с Россией - 17.11.2025, ПРАЙМ

В Германии оценили перспективы нормализации отношений с Россией

Российско-германские отношения могут быть нормализованы, и важным элементом этого станет "Северный поток 2", заявил РИА Новости глава Немецкого совета за... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T05:48+0300

2025-11-17T05:48+0300

2025-11-17T05:48+0300

газ

энергетика

экономика

германия

москва

сша

северный поток - 2

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864593507.jpg?1763347681

СИРИУС, 17 ноября – ПРАЙМ. Российско-германские отношения могут быть нормализованы, и важным элементом этого станет "Северный поток 2", заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. "Я думаю, что после СВО Россия и Германия снова смогут иметь нормальные отношения. Это продлится еще несколько лет, но я считаю, что важным элементом этого (сотрудничества - ред.) станет "Северный поток 2", - сказал политик на полях симпозиума "БРИКС-Европа". По его словам, Германия должна задуматься над вопросом выгодного получения энергоресурсов, ведь только Москва на протяжении десятилетий была надежным поставщиком, а закупки топлива у США и Катара являются крайне дорогостоящими. "Наша немецкая экономика переживает кризис. И решение проблемы может быть найдено только совместно с Россией. Я думаю, наличие российско-немецкого трубопровода является лучшим мирным проектом", - резюмировал он. 15 ноября на федеральной территории Сириус прошел Международный симпозиум в формате "БРИКС-Европа". В ходе мероприятия парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы обсудили перспективы сближения позиций их государств на международной арене.

германия

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, германия, москва, сша, северный поток - 2