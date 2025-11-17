В Госдуме не обсуждают запрет использования пальмового масла в косметике

https://1prime.ru/20251117/gosduma-864592192.html

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. В Госдуме не обсуждают полный запрет использования пальмового масла при изготовлении косметики, однако данный вопрос требует изучения, заявил РИА Новости первый зампред думского комитета по защите конкуренции Игорь Игошин. "О запрете использования пальмового масла в косметике речи не идет", - сказал Игошин. Парламентарий подчеркнул, что некоторые эксперты высказывают опасение, что если недобросовестные производители используют при изготовлении своей продукции пальмовое масло низкой степени очистки, то это может нанести вред здоровью человека и в случае наружного применения. "Этот вопрос, конечно, требует изучения", - заключил он. Госдума 16 октября приняла обращение палаты парламента к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросу ограничения использования пальмового масла при производстве пищевых продуктов, в том числе предназначенных для детского питания. Документ стал результатом проработки данного вопроса профильными думскими комитетами. Соответствующее поручение ранее было дано председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

