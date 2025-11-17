Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме не обсуждают запрет использования пальмового масла в косметике - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251117/gosduma-864592192.html
В Госдуме не обсуждают запрет использования пальмового масла в косметике
В Госдуме не обсуждают запрет использования пальмового масла в косметике - 17.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме не обсуждают запрет использования пальмового масла в косметике
В Госдуме не обсуждают полный запрет использования пальмового масла при изготовлении косметики, однако данный вопрос требует изучения, заявил РИА Новости первый | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T04:11+0300
2025-11-17T04:11+0300
бизнес
россия
экономика
рф
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864592192.jpg?1763341888
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. В Госдуме не обсуждают полный запрет использования пальмового масла при изготовлении косметики, однако данный вопрос требует изучения, заявил РИА Новости первый зампред думского комитета по защите конкуренции Игорь Игошин. "О запрете использования пальмового масла в косметике речи не идет", - сказал Игошин. Парламентарий подчеркнул, что некоторые эксперты высказывают опасение, что если недобросовестные производители используют при изготовлении своей продукции пальмовое масло низкой степени очистки, то это может нанести вред здоровью человека и в случае наружного применения. "Этот вопрос, конечно, требует изучения", - заключил он. Госдума 16 октября приняла обращение палаты парламента к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросу ограничения использования пальмового масла при производстве пищевых продуктов, в том числе предназначенных для детского питания. Документ стал результатом проработки данного вопроса профильными думскими комитетами. Соответствующее поручение ранее было дано председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума
04:11 17.11.2025
 
В Госдуме не обсуждают запрет использования пальмового масла в косметике

В Госдуме не обсуждают полный запрет использования пальмового масла в косметике

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. В Госдуме не обсуждают полный запрет использования пальмового масла при изготовлении косметики, однако данный вопрос требует изучения, заявил РИА Новости первый зампред думского комитета по защите конкуренции Игорь Игошин.
"О запрете использования пальмового масла в косметике речи не идет", - сказал Игошин.
Парламентарий подчеркнул, что некоторые эксперты высказывают опасение, что если недобросовестные производители используют при изготовлении своей продукции пальмовое масло низкой степени очистки, то это может нанести вред здоровью человека и в случае наружного применения.
"Этот вопрос, конечно, требует изучения", - заключил он.
Госдума 16 октября приняла обращение палаты парламента к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросу ограничения использования пальмового масла при производстве пищевых продуктов, в том числе предназначенных для детского питания. Документ стал результатом проработки данного вопроса профильными думскими комитетами. Соответствующее поручение ранее было дано председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФМихаил МишустинВячеслав ВолодинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала