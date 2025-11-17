https://1prime.ru/20251117/hyundai-864623391.html

Источник объяснил регистрацию товарных знаков Hyundai в России

Источник объяснил регистрацию товарных знаков Hyundai в России - 17.11.2025, ПРАЙМ

Источник объяснил регистрацию товарных знаков Hyundai в России

Регистрация южнокорейской Hyundai товарных знаков в России является обычной практикой для компаний, направленной на защиту интеллектуальных прав бизнеса, и не... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T19:30+0300

2025-11-17T19:30+0300

2025-11-17T19:30+0300

экономика

бизнес

россия

южная корея

санкт-петербург

hyundai

роспатент

kia

https://cdnn.1prime.ru/img/83195/38/831953893_0:298:3071:2025_1920x0_80_0_0_a2b038a91abfeb46ed9a14c818af9dcc.jpg

СЕУЛ, 17 ноя - ПРАЙМ. Регистрация южнокорейской Hyundai товарных знаков в России является обычной практикой для компаний, направленной на защиту интеллектуальных прав бизнеса, и не связанной с возвращением на рынок, заявил РИА Новости источник в автомобильной отрасли Южной Кореи. Ранее РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента, выяснило, что Hyundai смогла зарегистрировать несколько товарных знаков в России. Заявки были поданы в ведомство в 2024 году, в ноябре 2025 года было принято решение зарегистрировать товарные знаки, в том числе логотип Hyundai, до 2034 года. Теперь компания может заниматься производством и продажей автомобилей в России, а также различных запчастей к машинам. В то же время, как следует из пояснения источника в автомобильной отрасли, регистрация знаков не является признаком возвращения компании на рынок. "Компании продолжают поддерживать регистрацию товарных знаков, поскольку они являются объектами интеллектуальной собственности, независимо от того, продолжается бизнес или нет", - заявил РИА Новости источник в автомобильной отрасли, знакомый с ситуацией. По его словам, регистрация знаков производится заранее даже на тех рынках, где компания вообще не присутствует, чтобы предотвратить их неправомерное использование. В апреле этого года также сообщалось, что Hyundai в 2025 году зарегистрировала в России минимум четыре новых товарных знака, а KIA - шесть знаков. Тогда в компании заявили РИА Новости, что продление регистрации на уже имеющиеся знаки было воспринято российскими СМИ как новая регистрация. В компании назвали это "обычной деловой практикой", так как продление регистрации товарных знаков необходимо для последовательного обеспечения и предотвращения нарушений уже зарегистрированных прав. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.

https://1prime.ru/20251108/mashiny-864338244.html

южная корея

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, южная корея, санкт-петербург, hyundai, роспатент, kia