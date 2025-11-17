https://1prime.ru/20251117/hyundai-864623391.html
Источник объяснил регистрацию товарных знаков Hyundai в России
Источник объяснил регистрацию товарных знаков Hyundai в России - 17.11.2025, ПРАЙМ
Источник объяснил регистрацию товарных знаков Hyundai в России
Регистрация южнокорейской Hyundai товарных знаков в России является обычной практикой для компаний, направленной на защиту интеллектуальных прав бизнеса, и не... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T19:30+0300
2025-11-17T19:30+0300
2025-11-17T19:30+0300
экономика
бизнес
россия
южная корея
санкт-петербург
hyundai
роспатент
kia
https://cdnn.1prime.ru/img/83195/38/831953893_0:298:3071:2025_1920x0_80_0_0_a2b038a91abfeb46ed9a14c818af9dcc.jpg
СЕУЛ, 17 ноя - ПРАЙМ. Регистрация южнокорейской Hyundai товарных знаков в России является обычной практикой для компаний, направленной на защиту интеллектуальных прав бизнеса, и не связанной с возвращением на рынок, заявил РИА Новости источник в автомобильной отрасли Южной Кореи. Ранее РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента, выяснило, что Hyundai смогла зарегистрировать несколько товарных знаков в России. Заявки были поданы в ведомство в 2024 году, в ноябре 2025 года было принято решение зарегистрировать товарные знаки, в том числе логотип Hyundai, до 2034 года. Теперь компания может заниматься производством и продажей автомобилей в России, а также различных запчастей к машинам. В то же время, как следует из пояснения источника в автомобильной отрасли, регистрация знаков не является признаком возвращения компании на рынок. "Компании продолжают поддерживать регистрацию товарных знаков, поскольку они являются объектами интеллектуальной собственности, независимо от того, продолжается бизнес или нет", - заявил РИА Новости источник в автомобильной отрасли, знакомый с ситуацией. По его словам, регистрация знаков производится заранее даже на тех рынках, где компания вообще не присутствует, чтобы предотвратить их неправомерное использование. В апреле этого года также сообщалось, что Hyundai в 2025 году зарегистрировала в России минимум четыре новых товарных знака, а KIA - шесть знаков. Тогда в компании заявили РИА Новости, что продление регистрации на уже имеющиеся знаки было воспринято российскими СМИ как новая регистрация. В компании назвали это "обычной деловой практикой", так как продление регистрации товарных знаков необходимо для последовательного обеспечения и предотвращения нарушений уже зарегистрированных прав. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.
https://1prime.ru/20251108/mashiny-864338244.html
южная корея
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83195/38/831953893_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_ab44cf0f15992dcad940a9899307b13a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, южная корея, санкт-петербург, hyundai, роспатент, kia
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Hyundai, Роспатент, Kia
Источник объяснил регистрацию товарных знаков Hyundai в России
Регистрация Hyundai товарных знаков в России не связана с возвращением на рынок
СЕУЛ, 17 ноя - ПРАЙМ. Регистрация южнокорейской Hyundai товарных знаков в России является обычной практикой для компаний, направленной на защиту интеллектуальных прав бизнеса, и не связанной с возвращением на рынок, заявил РИА Новости источник в автомобильной отрасли Южной Кореи.
Ранее РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента
, выяснило, что Hyundai
смогла зарегистрировать несколько товарных знаков в России. Заявки были поданы в ведомство в 2024 году, в ноябре 2025 года было принято решение зарегистрировать товарные знаки, в том числе логотип Hyundai, до 2034 года. Теперь компания может заниматься производством и продажей автомобилей в России, а также различных запчастей к машинам.
В то же время, как следует из пояснения источника в автомобильной отрасли, регистрация знаков не является признаком возвращения компании на рынок.
"Компании продолжают поддерживать регистрацию товарных знаков, поскольку они являются объектами интеллектуальной собственности, независимо от того, продолжается бизнес или нет", - заявил РИА Новости источник в автомобильной отрасли, знакомый с ситуацией.
По его словам, регистрация знаков производится заранее даже на тех рынках, где компания вообще не присутствует, чтобы предотвратить их неправомерное использование.
В апреле этого года также сообщалось, что Hyundai в 2025 году зарегистрировала в России минимум четыре новых товарных знака, а KIA
- шесть знаков. Тогда в компании заявили РИА Новости, что продление регистрации на уже имеющиеся знаки было воспринято российскими СМИ как новая регистрация.
В компании назвали это "обычной деловой практикой", так как продление регистрации товарных знаков необходимо для последовательного обеспечения и предотвращения нарушений уже зарегистрированных прав.
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге
российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР
". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.
"Автостат" рассказал о сокращении продаж корейских машин в России