https://1prime.ru/20251117/istorik-864592467.html

Историк рассказал, как националисты на Украине относятся к коррупции

Историк рассказал, как националисты на Украине относятся к коррупции - 17.11.2025, ПРАЙМ

Историк рассказал, как националисты на Украине относятся к коррупции

Лозунг "Красти не гріх" ("Воровать не грех") стал неотъемлемой частью мировоззрения украинских националистов ещё с момента зарождения их первых организаций в... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T04:32+0300

2025-11-17T04:32+0300

2025-11-17T04:46+0300

общество

украина

германия

сша

андрей мельник

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864592467.jpg?1763344005

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Лозунг "Красти не гріх" ("Воровать не грех") стал неотъемлемой частью мировоззрения украинских националистов ещё с момента зарождения их первых организаций в 1920-х годах и, судя по последним событиям на Украине, связанным с громким коррупционным скандалом, остается таковым до сих пор, заявил РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, историк спецслужб Олег Матвеев. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в минувший четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. ДЕРЖАТЕЛЬ ОУНОВСКОГО "ОБЩАКА" Украинские националисты плотно "сели на иглу" германской финансовой поддержки ровно 100 лет назад, в 1925 году, ещё задолго до прихода к власти Адольфа Гитлера, когда руководитель Украинской войсковой организации – предшественницы ОУН* (запрещена в РФ) Евген Коновалец и его "правая рука" Рико Ярый стали платными агентами немецкой военной разведки абвера, сказал Матвеев РИА Новости. По словам историка, об этом поведал советской контрразведке на допросе в министерстве государственной безопасности СССР в октябре 1946 года бывший заместитель начальника отдела абвер-2 центрального аппарата немецкой военной разведки, функционально отвечавшего за саботаж, диверсии, террор и разложение тыла противника, полковник Эрвин Штольце. "Начиная с 1925 г. на германскую разведку стала работать группа "украинских националистов" во главе с быв. полковником петлюровской армии Коновальцем (кличка "Консул-1"). Первоначально Коновалец снабжал германскую разведку сведениями о военно-политическом положении Польши, а после 1939 г. его группа приступила к выполнению шпионско-диверсионной деятельности в Советском Союзе. Связником от Коновальца к абверу являлся агент германской разведки Ярый (кличка "Консул-2")… Я неоднократно принимал Ярого, получал от него донесения и передавал ему деньги для оплаты агентуры", - процитировал Матвеев показания Штольце, которые были включены в протоколы Нюрнбергского процесса. И если сегодня главное действующие лицо украинского коррупционного скандала бизнесмена и продюсера Тимура Миндича называют не только близким другом, но и "кошельком Зеленского", то Рико (Рихард) Ярый на протяжении многих лет точно также выполнял функцию "кошелька" сначала у Коновальца, а после его гибели в 1938 году от рук НКВД СССР, у его преемника Андрея Мельника, а затем и у Степана Бандеры, отметил историк. "Этот незаурядный персонаж, ставший своеобразным символом коррупции в рядах украинских националистов, на протяжении более полутора десятков лет входил в число самых влиятельных руководителей УВО-ОУН*", - добавил Матвеев. Сын офицера австро-венгерской армии, Ярый не был ни украинцем, ни даже уроженцем Украины, и среди окружения считался по национальности либо чехом, либо венгерским евреем. Участник Первой мировой войны, Ярый некоторое время повоевал в составе армии Украинской Народной Республики, где в 22 года от роду стал командиром полка. "После прекращения существования УНР он оказался в эмиграции в Германии, и там познакомился с Евгеном Коновальцем, примкнув к украинскому националистическому движению, быстро сумев войти в "ближний круг" основателя и руководителя УВО-ОУН*, и став через некоторое время фактически вторым лицом после "вождя" и, что важно, "держателем "общака" организации", - отметил Матвеев. С самого начала сотрудничества с абвером Ярый получил в своей националистической организации статус "начальника разведки", и самое главное, стал абсолютным монополистом по связям сначала с германской, а затем и с другими спецслужбами, с которыми приходилось вступать в контакт УВО-ОУН*. "Полученное положение главного контактера со спецслужбами разных стран давало Ярому уникальную возможность совершенно легально общаться с сотрудниками иностранных разведок, и предоставляло шанс тайно вступать с ними в агентурные отношения, получая за свою работу денежное вознаграждение, оставаясь при этом вне подозрений своих соратников", - пояснил Матвеев. Одновременно Ярый с середины 1920-х годов превратился в хранителя "кошелька" украинских националистов, замкнув на себя все финансовые потоки, приходящие им от иностранных разведок, украинских диаспор в США и других странах, а также различных спонсоров, добавил собеседник агентства. РОСКОШНАЯ ВИЛЛА "БЕДНОГО ЭМИГРАНТА" По словам Матвеева, получив в свое распоряжение все денежные средства организации, Ярый неоднократно подвергался критике других функционеров за непрозрачность их траты и неподотчетность. При жизни Коновальца это сходило ему с рук, однако после гибели "вождя" в адрес Ярого все больше звучали обвинения в финансовой нечистоплотности. И у этих подозрений со стороны сподвижников были весьма веские основания, отметил историк. "Так, например, каким-то непостижимым образом "бедный эмигрант" еще в 1920-е годы стал владельцем виллы с садом в престижном пригороде Берлина Фалькензее, которая стала местом проведения праздников и встреч с немецкими военными разведчиками и чиновниками. Жена Ярого Рейзель (Ольга) Шпильфогель, еврейка по национальности, стала появляться на публике в дорогих нарядах и ювелирных украшениях. А вскоре у семейства появился еще и дом с хозяйством в австрийских Малых Альпах, сохранившийся в их собственности до конца жизни", - сказал Матвеев. После гибели Коновальца именно Ярый свел своих кураторов из абвера с борющимися за первенство в руководстве ОУН* Андреем Мельником и Степаном Бандерой, и способствовал их вербовке военной разведкой Третьего рейха. "Также есть мнение, что именно Ярый стал инициатором раскола ОУН*, причем по сугубо личным мотивам, опасаясь проверки своей финансовой деятельности со стороны "законного наследника" Коновальца Андрея Мельника", - добавил Матвеев. После скандального раскола ОУН* в апреле 1941 года на две враждующие организации ОУН* (м) – Мельника и ОУН* (б) – Бандеры, не желая давать отчет о расходах финансовых средств Мельнику (а его подозревали в хищении гигантской по тем временам суммы в 100 тысяч долларов США), Рико Ярый примкнул к бандеровцам, получив должность руководителя внешнеполитической референтуры, оставив за собой все контакты с немецкой разведкой. Перед самым нападением гитлеровской Германии на Советский Союз Ярый активно участвовал в создании спецподразделений "Нахтигаль" и "Роланд" в составе полка абвера "Бранденбург-800". После захвата вермахтом западных областей советской Украины Ярый срочно выехал во Львов, где по факту провозглашения ОУН* (б) 30 июня 1941 года так называемого "независимого Украинского государства" рассчитывал получить должность военного министра в правительстве "Незалежной" во главе с Ярославом Стецько. "Быстро поняв, что создание "самостийного правительства" не поддержано немецкими властями, он пытался "порешать" этот вопрос со своими кураторами в штабе абвера, но не добился положительного результата. После неудачных переговоров разочарованный и деморализованный Рико Ярый заявил своим соратникам, что его миссия в организации закончена, и переехал в австрийские Малые Альпы, в тот самый дом, приобретенный на сворованные у неё деньги", - сказал Матвеев. В сентябре 1941 года вместе с несколькими командирами батальона "Роланд" Ярый был арестован гестапо, затем выпущен на свободу, но с обязательством находиться под домашним арестом в Вене до конца войны. После оккупации Австрии союзными войсками в 1945 году дело Ярого рассматривалось в рамках комплекса мероприятий по денацификации. "В результате установленный факт преследования со стороны гестапо как нельзя кстати сыграл ему на руку. По иронии судьбы очевидный нацистский пособник был признан "жертвой нацизма" с правом на компенсацию и с подтверждением владения недвижимостью", - добавил Матвеев. "Прожив остаток жизни в тихом альпийском городке, "главный коррупционер" ОУН* благополучно скончался на 71 году жизни, так и оставив открытым вопрос о том, сколько денег из "кошелька" ОУН* "прилипло к его рукам" за более чем 15 лет нахождения в руководстве организации", - сказал историк. ВОРОВСКИЕ ЗАМАШКИ БАНДЕРЫ Однако, как свидетельствуют документы, и сами "вожди" ОУН* Роман Мельник и Степан Бандера были не прочь запустить руку в карман организации и "отщипнуть" себе "долю малую" на личные нужды, подчеркнул Матвеев. "В следственном деле полковника Штольце по этому поводу имеются следующие показания: "В августе 1941 года Канарис (адмирал, начальник германской военной разведки Вильгельм Канарис – ред.) поручил мне прекратить связь с Бандерой (после несанкционированного немецкими властями провозглашения в оккупированном Львове 30 июня 1941 года т.н. "независимого украинского государства" – ред.) и, наоборот, во главе националистов удержать Мельника… Для порыва связи с Бандерой был использован факт, что последний в 1940 г., получив от абвера большую сумму денег для финансирования созданного подполья в целях организации подрывной деятельности, пытался их присвоить и перевёл в один из швейцарских банков, откуда они нами были изъяты и снова возвращены Бандере. Причём такой же факт имел место и с Мельником", - сказал историк. Таким образом немецкие разведчики, используя оперативные возможности в Швейцарии, извлекли свои же собственные деньги с личных счетов Бандеры и Мельника, и возвратили их обратно вороватым лидерам украинских националистов с назиданием, что это, мол, вам средства не для собственного кармана, а на организацию подполья в СССР, добавил Матвеев. "В свете исторической параллели возникает интересный вопрос: изымут ли спецслужбы западных стран – спонсоров киевского режима со счетов Тимура Миндича и его подельников, незаконно полученные ими денежные средства, и вернут ли их обратно на Украину, нравоучительно погрозив пальцем своим нечистым на руку подопечным, что не потерпят коррупции в стране, которую они финансируют за счет собственных налогоплательщиков?" - подытожил историк.* Запрещенная в России экстремистская организация

украина

германия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, германия, сша, андрей мельник, владимир зеленский